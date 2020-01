Pichincha Universal solicitará una nueva acción de protección tras extinción de título habilitante

LEA TAMBIÉN

En los patios de radio Pichincha Universal la prefecta de la provincia, Paola Pabón, acompañada de los trabajadores de la estación y miembros de la denominada Revolución Ciudadana, rechazaron la decisión de la Agencia de Regularización y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), entidad que dispuso la extinción del título habilitante de ese medio de comunicación público, adscrito al Gobierno Provincial.

A través de una rueda de prensa, efectuada este viernes, 24 de enero del 2020, Pabón, quién además es presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones, cuestionó las causales citadas por Arcotel para cancelar el título habilitante de la radio.



Para Pabón, la estación no afectó el Estado de Excepción dispuesto el 3 de octubre del 2019, en el contexto del paro nacional, ni tampoco vulneró los Decretos Ejecutivos 884 y 888. "Jamás se señala en los Decretos que haya restricción sobre el derecho a la comunicación", manifestó la funcionaria, quién cumple medidas sustitutivos a la prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.



Además, sostuvo que el Estado de Excepción empezó a regir "a partir de las 12:00 y que las supuestas afectaciones ocurrieron a las 10:00". Por ello, cuestionó el sustento jurídico de la medida.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, rechaza la decisión de la Arcotel, que dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal.



En su defensa, Pabón explicó que ingresarán una acción penal por un presunto incumplimiento de una medida cautelar, que fue otorgada el 25 de octubre del año pasado a favor de Pichincha Universal, luego de permanecer 16 días fuera del aire."Se solicitará a la justicia que precautele los derechos no solo de los 46 trabajadores que forman parte de Pichincha Universal, sino sobre todo de su audiencia".



También interpondrán una nueva acción de protección con petición de medidas cautelares, para que la radio siga al aire. Asimismo, apelarán la resolución del Arcotel y seguirán ese proceso administrativo.



Además, Pabon aseguró que presentarán un informe "pormenorizado" a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Defenderemos el pluralismo, no puede haber democracia si no hay libertad de expresión", comentó Pabón y sostuvo que la radio tiene "casi 100 000 oyentes fijos y 15 000 diarios".



Según la Prefecta, un informe de las Fuerzas Armadas señala que en el programa denominado Oreja Abierta se habrían hecho declaraciones que pondrían en riesgo la seguridad del Estado. La funcionaria explicó que en esa programación se abren los micrófonos para que los oyentes se expresen sobre temas del país.