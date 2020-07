¿En Pichincha se mantienen copados los servicios hospitalarios por covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La capacidad hospitalaria no ha variado en los establecimientos médicos que atienden personas con coronavirus, en Pichincha. Es decir, en las unidades de terapia intensiva (UCI) no hay camas libres y en el área de hospitalización había muy pocas disponibles para nuevos pacientes, hasta ayer, jueves 2 de julio del 2020.

En el Quito Sur, del Seguro Social, en donde se brinda atención exclusiva a casos de covid-19, no hay sitios libres en UCI, es decir, las 58 camas están ocupadas. Y en hospitalización, dos de los 237 puestos están libres para acoger a infectados que lo requieren.



Mientras que en el Carlos Andrade Marín, en donde se tratan personas con y sin el virus, las 56 camas de UCI están ocupadas y 18 de las 175 en hospitalización están libres.



Sin embargo, la lista de espera o el número de pacientes que requieren de un espacio sigue creciendo. En la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 95 personas requieren un sitio: 28 para hospitalización, 36 para cuidados intermedios y 31 para UCI.



Pese a que las cifras sobre ocupación de los establecimientos, a cargo del Ministerio de Salud, no están actualizadas se puede ver una realidad similar.



Así, hasta el lunes 29 de junio del 2020, en las 14 unidades médicas de la provincia se observaba que 11 camas estaban disponibles en UCI. Estas no son para adultos, ya que están en el Pediátrico Baca Ortiz y en el Gineco Obstétrico Nueva Aurora.



En el centinela Pablo Arturo Suárez, en donde se atiende solo casos de covid-19, no se puede recibir a más pacientes con covid-19 que requieran terapia intensiva. Lo mismo se observa en el Eugenio Espejo.



Hasta el viernes 3 de julio del 2020, en Pichincha, el número de casos positivos para la nueva cepa de coronavirus llegó 8 574 contagios confirmados, de un total de 60 657 infectados en todo el país. Representa el 16,58%, es decir, solo 14 puntos porcentuales menos que Guayas -la más afectada por el virus a inicios de la pandemia-.

La mayoría está en Quito, con 7 816 infectados. Representa el 91,1% del total. Luego están los cantones de Rumiñahui, con 338, y Mejía con 260. Muy por debajo están Cayambe, con 80, Puerto Quito, con 49, Pedro Moncayo, con 17, San Miguel de los Bancos, con nueve, y Pedro Vicente Maldonado, con cinco.