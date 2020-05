¿En Pichincha los servicios de hospitales, que atienden pacientes con covid-19, están colapsados?

LEA TAMBIÉN

En la última semana, los contagios en Pichincha se han incrementado. Este viernes 22 de mayo del 2020 se registraron 3 201 casos positivos. Es decir, 717 más de lo reportado el viernes 15 de mayo en el que hubo 2 484. El incremento es del 28,8%, según los informes publicados por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

Pichincha es la segunda provincia con más infectados. Representa el 11,9% de un total de 26 872 confirmados por medio de las pruebas de diagnóstico PCR. Ante esta realidad, las autoridades sanitarias empezaron a buscar estrategias para aumentar el número de camas en el área de hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos (UCI).



Ocupación hospitalaria en centros del IESS



El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por ejemplo, destinó dos establecimientos para la atención de los pacientes con covid-19. El Hospital Quito Sur fue la primera casa de salud que prestó sus servicios.



En un primer momento -señaló Andrés Campaña, director provincial del Seguro Social- solo estaban disponibles 19 camas en terapia intensiva. Este número se duplicó, ya que hasta la fecha hay 38. En hospitalización se dispusieron 237. “Las dos áreas están ocupadas”.



Allí también se instalaron carpas con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Estas tienen una capacidad de 84 puestos adicionales. Sin embargo están llenos, comentó Campaña.



Carpas que fueron instaladas por las FF.AA.:

Luego se habilitó al Carlos Andrade Marín (HCAM), en el centro norte, para la atención del paciente con y sin covid-19. En UCI hay 34 sitios. Ninguna disponible. Mientras que en hospitalización son 145; de ellas 25 están libres para aquellos contagiados que requieran internarse.



En el San Francisco -puntualizó- no se habilitaron camas para casos de covid-19, ya que se atienden otras patologías. Hay 94 operativas.



“A algunos personas que no los podemos acoger se los deriva a casas de salud del Ministerio”, añadió Campaña.



¿Cómo está la ocupación en estas unidades del Ministerio de Salud?



Hasta el lunes 18 de mayo del 2020, la situación era similar. En el Pablo Arturo Suárez, en el norte, dos de las 68 camas disponibles en hospitalización estaban libres. En terapia intensiva no había espacios: 27 en total.



En el Eugenio Espejo, que acoge a pacientes con y sin coronavirus, 28 de las 65 estaban libres para una persona que requiere internarse. El número de puestos en UCI es menor, pero aún había espacio: seis de 29.



En el Enrique Garcés, en el sur, se habilitaron 10 lugares en hospitalización y siete en cuidados críticos. Todos estaban ocupados.



En el caso del Docente de Calderón, en el norte, se dispusieron 31 camas: 11 libres para internados. Y una de las cinco de terapia intensiva.