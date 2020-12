Plan piloto para limpieza y arreglo de planteles educativos arrancó en Pichincha

El Ministerio de Educación informó, este jueves 17 de diciembre del 2020, que se inició un plan piloto en la provincia de Pichincha para hacer el mantenimiento integral en los establecimientos educativos, de manera simultánea.

En un video difundido en la cuenta de Twitter de la Cartera se observó a trabajadores realizando tareas de limpieza y arreglo de los centros educativos: aseo de baños, de pupitres, ventanas, etc.



Edwin Salazar, secretario general de trabajadores del Ministerio, señaló que realizan los trabajos que se requieran en las instituciones educativas. Por ejemplo hacen trabajos de pintura, grafitería, albañilería, podado de maleza, retirado de escombros, etc. Se encargan, explicó Salazar, de “todo lo que daña el fácil desenvolvimiento de los niños cuando retornen a clases”.



Para estas labores, los trabajadores se organizaron por cuadrillas, mismas que están distribuidas por distritos. “Vamos a trabajar con 34 cuadrillas de manera simultánea en todas las instituciones educativas del país”.



Como parte de los planes piloto, indicó el trabajador del Ministerio, esperan que los padres de familia, la comunidad educativa en general y las autoridades no descuiden los planteles y se les brinde atención permanente para que maestros y alumnos utilicen los espacios de las instituciones “de la mejor manera posible y con toda la confianza del caso”.



El Ministerio informó que el plan piloto de adecuaciones es realizado por el personal de mantenimiento de esa Cartera.



Un total de 4,4 millones de estudiantes se registran en todo el país. Las instituciones realizan su Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE), con el que los primeros centros particulares volvieron a clases presenciales desde la última semana de septiembre, con un número reducido de alumnos. En el sistema fiscal el retorno se realiza con énfasis en el área rural.

Este 16 de diciembre del 2020, por ejemplo, el COE Nacional autorizó, bajo la figura de plan piloto, las solicitudes presentadas por el Ministerio de Educación para el retorno progresivo a clases presenciales de los estudiantes de 204 escuelas fiscales. No es obligatorio para las familias enviar a sus hijos a clases. Los colegios deben garantizar el acceso a la educación, a través de otras herramientas.



El Ministerio convocó a los profesores fiscales a reintegrarse al trabajo presencial, de forma alternada, algunos días y horas de la semana, desde enero. La titular de la Cartera, Monserrat Creamer, aseguró que hay una "alerta roja", por lo que se les requiere para trazar estrategias, que permitan retener a los chicos en el sistema. Gremios como la UNE y Red de Maestros recordaron que desde mediados de marzo, las instituciones permanecen cerradas, sin mantenimiento, incluso algunas han sido blanco de la delincuencia.