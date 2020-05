Pichincha implementará la automatización en sus peajes, desde el 3 de junio

LEA TAMBIÉN

El pleno del Consejo Provincial de Pichincha aprobó, por unanimidad en segundo y definitivo debate, la ordenanza para automatizar el cobro del peaje en la Autopista General Rumiñahui, vía Intervalles y Alóag-Unión del Toachi.

Con la aprobación de esta ordenanza, dice un comunicado de hoy, 29 de mayo del 2020, de la Prefectura, Pichincha se convierte en la primera provincia en implementar la automatización de la recaudación del peaje.



La idea de este medida, agrega el documento, “es evitar el contacto de la comunidad con dinero en efectivo”.



Esta medida arrancará desde el próximo miércoles 3 de junio, fecha en la que el Distrito Metropolitano de Quito cambiará de semáforo rojo a amarillo moderado.



Para el efecto, todos los usuarios (frecuentes y no frecuentes) que deseen transitar por la Autopista General Rumiñahui, vías Intervalles y Alóag-Unión del Toachi, deberán contar con el dispositivo Peajexpress o estar registrados en línea a través del portal del Gobierno de Pichincha, en la sección Peajexpress.



El registro no tiene costo y posibilitará al usuario que no tiene este dispositivo, realice un post pago de hasta 15 días después de haber circulado. De no hacerlo en este plazo deberá pagar la multa que equivale al 15% de un Salario Básico Unificado, es decir, USD 60.



Los usuarios que deseen adquirir el dispositivo Peajexpress, podrán hacerlo desde el 3 de junio en las oficinas de los peajes de la Autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles, entre las 06:00 y 22:00, de lunes a viernes. El costo es de USD 7.



Los dispositivos de pago automático Peajexpress están homologados, por lo que permiten que el usuario pueda movilizarse con el mismo dispositivo en los 3 peajes a cargo del Gobierno Provincial. Los usuarios que ya cuentan con el referido TAG podrán realizar sus recargas en las estaciones de los peajes o en las sucursales de farmacias Fybeca.



Para la inscripción y para la adquisición del dispositivo de pago automático Peajexpress se requieren los siguientes documentos: copia de cédula del propietario del vehículo y copia de la matrícula del vehículo.