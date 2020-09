Un petrolero lleno de crudo arde frente a las costas de Sri Lanka

LEA TAMBIÉN

Un petrolero con bandera panameña, cargado con más de 270 000 toneladas de crudo, estaba este viernes 4 de septiembre del 2020 en llamas frente a las costas de Sri Lanka, por segundo día consecutivo, agravando los temores de una marea negra de grandes proporciones en el océano Índico.

Buques del ejército esrilanqués y guardacostas indios trataban de extinguir el fuego, ayudados con un helicóptero que lanzaba agua en la popa del navío.



El 'New Diamond', que transporta 270 000 toneladas de crudo y 1 700 de diésel, emitió un llamado de socorro el jueves 3 de septiembre, tras una explosión en una sala de máquinas, cuando se encontraba a unos 60 kilómetros de las costas esrilanquesas.

El buque New Diamond mide 330 metros de largo y transportaba a 23 personas como parte de su tripulación. Uno murió por la explosión. Foto: AFP/ Sri Lankan Air Force .



La marina esrilanquesa precisó que las llamas no se habían propagado a la carga del barco y estimó que no hay peligro inmediato para sus costas, pero ha manifestado su preocupación por los riesgos de marea negra.



“Las informaciones preliminares de la tripulación han confirmado que un marino filipino pereció en la explosión de una caldera el jueves”, precisó también la marina en un comunicado.



En el petrolero, de 330 metros de largo de tipo VLCC (Very large crude carrier), viajaban 23 miembros de la tripulación integrada por 18 filipinos y cinco griegos. Todos fueron evacuados el jueves con excepción del marino muerto.

El tercer oficial del petrolero, también filipino, recibió quemaduras graves y está hospitalizado en Kalmunai, 360 kilómetros al este de Colombo. Su estado es estable, según el portavoz de la marina.



India envió barcos guardacostas y de la marina a ayudar a sofocar el incendio.



El petrolero, que salió de Kuwait tenía previsto llegar al puerto indio de Paradip.