Petróleo de Texas se desploma un 10,26% por miedo al exceso de oferta

El precio del petróleo de Texas (WTI- referencia para Ecuador) cerró este martes 14 de abril del 2020 con un desplome del 10,26%, hasta los USD 20,11 el barril, por la percepción de que el histórico recorte en la producción mundial de crudo sellado por la OPEP y sus socios no será suficiente para paliar la baja demanda y el exceso de oferta provocado por la pandemia del covid-19.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo restaron USD 2,30 con respecto a la sesión previa del lunes.



Los precios del petróleo han vuelto a retroceder de forma mucho más pronunciada que ayer, cuando el barril texano cerró con una bajada del 1,5 %, y los inversores empiezan a descartar la posibilidad de que el recorte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el fin de la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí vaya a devolver el equilibrio a los mercados energéticos.



La OPEP, junto con Rusia y otros países aliados, acordó el pasado domingo reducir la producción en 9,7 millones de barriles por día (bpd) en mayo y junio, un desafío logístico sin precedentes que equivale a alrededor del 10 % del suministro global total previo al brote de coronavirus.



En este sentido, el jefe de mercados petroleros de la consultora Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen, dijo en una nota que la implementación del acuerdo internacional tomaría al menos varias semanas.



"Reducir el suministro no es solo cerrar el grifo o presionar un botón. Nos sorprendería ver el cumplimiento general de la OPEP + en un 50% hasta mayo", apuntó Tonhaugen.



Sin embargo, existe la sensación entre los inversores de que el esfuerzo no es suficiente para compensar el exceso de oferta, especialmente si no se suman al recorte otros países no miembros de la OPEP, aunque está previsto que Canadá o Brasil, por ejemplo, colaboren reduciendo su bombeo.



En Estados Unidos, donde aseguran que la producción se está reduciendo "de forma natural" y sin intervención gubernamental, el bombeo también ha comenzado a caer, según el Departamento de Energía, y se espera que la producción estimada de esquisto retroceda en unos 200,000 bpd en abril, un récord histórico.



Por otro lado, se pronostica que las existencias de crudo en el país estadounidense hayan aumentado la semana pasada por duodécima semana consecutiva, según los analistas encuestados antes de los datos semanales que se entregarán entre el martes y miércoles.



En este contexto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en mayo sumaron cerca de dos centavos hasta los USD 0,72 el galón, y los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, restaron algo más de 7 centavos hasta los USD 1,65 por cada mil pies cúbicos.