Petróleo de Texas, referente para Ecuador, baja un 3,4 % en jornada volátil que acentúa la crisis del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 3,4 % y cerró a USD 12,34 el barril, en una jornada marcada por la volatilidad y que acentúa la crisis del crudo debido a los problemas de almacenamiento en un mercado golpeado duramente por la crisis de demanda generada por la pandemia del covid-19.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en junio restaron USD 0,44 con respecto a la sesión previa del lunes, en una jornada en la que el crudo de EE.UU llegó a caer un 25%, para luego subir a media sesión un 6% y cerrar finalmente con descenso de más del 3%.



El petróleo alternó así ganancias y pérdidas en una sesión muy volátil y los inversores continuaron observando la disminución de la capacidad de almacenamiento de crudo en todo el mundo, aunque algunas de las pérdidas fueron compensadas por el optimismo en torno a la reapertura de las economías.



Bjornar Tonhaugen, jefe de mercados petroleros de Rystad Energy, dijo en una nota que el petróleo no bajó más debido al optimismo sobre la reapertura de las economías en diferentes países y también en Estados Unidos.

"Un aumento en la actividad comercial dará un impulso a la demanda interna de petróleo de EE.UU.. Lo que puede posponer el llenado del almacenamiento de petróleo del país un poco más en el futuro", añadió Tonhaugen, si bien se apresuró a advertir de que la demanda continuará deprimida.



"La reapertura de la actividad industrial en Estados Unidos puede dar un impulso temporal a los precios, ya que los comerciantes necesitan espacio para respirar, pero no esperamos que los niveles duren. Los precios del petróleo probablemente promediarán USD 20 por barril en el segundo trimestre, y los niveles más bajos llegarán en algún momento de mayo ”, agregó.



A medida que la demanda cae más productores han anunciado recortes de producción. Pero algunos analistas creen que no será lo suficientemente rápido como para combatir la caída de la demanda sin precedentes a raíz de la pandemia.



A principios de abril, la OPEP y sus aliados productores de petróleo acordaron un recorte récord de producción que sacará del mercado 9,7 millones de barriles por día a partir del viernes 1 de mato del 2020, mientras que Exxon y Chevron se encuentran entre las empresas con sede en EE.UU. que han reducido sus operaciones.



"A pesar de los próximos recortes de producción de la OPEP +, es necesario reducir más la producción, particularmente en EE.UU. y Canadá, para evitar" deprimir aún más el valor en junio, dijo a CNBC el jefe de análisis global de S&P Global Platts, Chris Midgley.



La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional dijo que se espera que la economía mundial se reduzca en un 3 % este año, lo que Midgley dijo que conducirá a una recuperación más lenta de la demanda de petróleo.

En este contexto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en junio sumaron casi USD 0,02 dos hasta los USD 0,66 el galón, y los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, restaron más de dos centavos hasta los USD 1,79 por cada 1 000 pies cúbicos.