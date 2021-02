El petróleo de Texas sube un 2 %, hasta USD 57,97 el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes 8 de febrero del 2021 con una subida del 2 % y se situó en 57,97 dólares el barril, impulsado por los recortes de los grandes productores mundiales y por las expectativas de que se apruebe un nuevo plan de estímulo en EE.UU.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron USD 1,12 con respecto al cierre del día anterior.



El barril de referencia estadounidense se mantiene en máximos no vistos desde enero del año pasado, mientras que el precio del Brent se ha abierto paso hasta los USD 60 este lunes 8.



"La OPEP y Arabia Saudí en particular están dando soporte, con el próximo paquete de estímulo de EE.UU. también ayudando al esfuerzo de recuperación", dijo en una nota la analista Paola Rodríguez Masiu, de Rystad Energy.

Los grandes productores han decidido dejar sin cambios su política de límites al suministro de crudo y, en concreto, Riad está recortando voluntariamente 1 millón de barriles diarios, algo que ya se nota en el mercado energético.



No obstante, los expertos señalan que la demanda no se ha situado en niveles previos al estallido de la covid-19 "aunque los precios sí lo estén", por lo que su recuperación será clave.



Las flojas cifras de empleo divulgadas por el Gobierno de EE.UU. han aumentado las esperanzas de que el plan de ayuda de 1,9 billones de dólares contra la pandemia del presidente Joe Biden se apruebe en el Congreso más pronto que tarde.



"Un informe de empleo débil en EE.UU. ha potenciado las expectativas de más medidas de estímulo", explicaron analistas de ANZ, quienes agregaron que el optimismo inversor beneficia a los productos energéticos y los metales industriales.



Por otra parte, este lunes ejerció una presión positiva la declaración de Biden de que su Administración no levantará las sanciones a Irán a menos que deje de enriquecer uranio.



Los contratos de gasolina con vencimiento en marzo subieron 2,5 centavos hasta USD 1,67 el galón, y los de gas natural para entrega el mismo mes subieron casi 2 centavos, hasta 2,88 por cada mil pies cúbicos.