El Gobierno cuenta ya con las licencias para intervenir en Ishpingo

El Ministerio del Ambiente emitió ya las licencia ambientales para que se exploten las plataformas A y B del campo petrolero Ishpingo. Esta área es parte del bloque 43 Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).

Esta información fue difundida este 25 de julio del 2019 por Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, en el marco de una ronda sobre Energía que se realiza en Quito.



Pérez precisó que las plataformas A y B de Ishpingo se encuentran fuera del área de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní. Esta franja de territorio bordea la denominada zona intangible, donde habitan pueblos en aislamiento voluntario.



Con este tipo de intervención el Ministerio espera que se eviten conflictos, por la explotación de esta área sensible.



“Si bien hay la posibilidad de trabajar en la zona de amortiguamiento, el presidente Lenín Moreno ha dispuesto no intervenir allí”, precisó Pérez