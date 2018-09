El petróleo Brent sube a casi USD 81, su nivel más alto en cuatro años

LEA TAMBIÉN

El precio del petróleo Brent alcanzó este lunes 24 de septiembre del 2018 su nivel más alto desde noviembre de 2014, a casi USD 81 el barril, tras la decisión de la OPEP y sus socios de no aumentar la producción a pesar de las presiones de Donald Trump.

La cotización del Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre subió USD 2, hasta USD 80,80 hacia las 08:45 GMT, tras haber alcanzado poco antes USD 80,94.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió el domingo 23 de septiembre no tomar medidas para reducir los precios del petróleo, rechazando así las demandas del Presidente estadounidense, para que el grupo reduzca los precios de la energía.



En un encuentro en la capital de Argelia, Argel, entre la OPEP y los países no miembros de la OPEP, entre ellos países productores de petróleo clave como Rusia y Arabia Saudí, los participantes acordaron una declaración conjunta que afirma que hay "una relación saludable entre oferta y demanda".



Un aumento de la producción solo haría que los precios caigan debido a una mayor oferta, indica la declaración.



Días antes, la OPEP había sido duramente criticada por Trump, que exigió precios energéticos más bajos.



"Protegemos a los países de Medio Oriente, no estarían a salvo por mucho tiempo sin nosotros, y así y todo siguen presionando por precios más altos para el petróleo! Recordaremos. El monopolio de la OPEP debe bajar los precios ahora!", escribió Trump en un tuit el jueves.



Los precios del petróleo, que han estado subiendo de forma sostenida este año, bajaron levemente tras el tuit de Trump.