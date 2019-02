Petroecuador terminó el contrato con dos firmas que iban a hacer reparaciones en la Refinería Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Los contratos entre la estatal Petroecuador y las empresas Vladmau y Promanti terminaron por mutuo acuerdo. Estas firmas privadas iban a participar en el mantenimiento programado de la Refinería Esmeraldas, que se inicia este 1 de marzo del 2019.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables informó este 28 de febrero que esta decisión fue tomada, junto con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Esta medida se tomó, porque ambas firmas fueron parte del proceso de repotenciación de la Refinería Esmeraldas, ejecutado por el Gobierno anterior.



En esa intervención, se invirtieron alrededor de USD 2 300 millones. Pero en aquel proceso “no hubo una planificación, diseño y construcción de acuerdo con estándares internacionales”, refirió el Consorcio ICC-Tecnatom, que evaluó este complejo con el respaldo del Programa de la Organización de las Naciones Unidas (PNUD).



La terminación del contrato con estas firmas no alterará el paro programado en el complejo refinador, aseguró el Ministerio de Energía.



Petroecuador continuará con los trabajos de mantenimiento de las unidades No Catalíticas 1 y Catalíticas 1 programados con personal de la entidad. Además, se iniciará un nuevo proceso de licitación para contratar a otras empresas que se encargarán de las actividades que tenían previsto ejecutar Vladmau y Promanti.



Para este mantenimiento se destinarán USD 18 millones.



Mientras se ejecutan estas reparaciones, esta refinería operará hasta un 50% de su capacidad. Es decir, estará en condiciones de procesar hasta 55 000 barriles de crudo por día. La diferencia será cubierta con importaciones de derivados. Esta planta produce gasolinas, diésel 2 y gas doméstico.



Está previsto que la intervención dure alrededor de 54 días, pero este plazo se podría extender, en función del estado de los equipos.