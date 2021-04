Petroecuador estima ingresos de USD 122,4 millones por exportación de barriles de Fuel Oil a firma de Singapur

La empresa Pública Petroecuador informó este sábado 17 de abril del 2021 que adjudicó a la firma de Singapur Trafigura PTE. LTD., la exportación de 1,9 barriles de Fuel Oil N6, con un diferencial de USD -2,65 por barril, al presentar la mejor oferta y la aceptación de los términos y condiciones.

El gerente general de EP Petroecuador, Gonzalo Maldonado, afirmó que "estos concursos permiten obtener ofertas competitivas, con esta venta de Fuel Oil N6 se estima ingresos aproximados por USD 122,4 millones".



De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 10 cargamentos de 190 000 00 +/- 10 % cada uno, que serán entregados en el periodo de mayo a julio de 2021. La primera ventana de carga será en mayo, informó Petroecuador en un comunicado.



Para este concurso internacional, EP Petroecuador invitó a 39 empresas calificadas en el Registro de Clientes de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron cuatro ofertas de las compañías Trafigura PTE. LTD. (USD -2,65 /bbl), Glencore LTD. (USD -3,63 /bbl), Petrochina International CO. LTD. (USD -4,66/bbl) y Freepoint Commodities LLC. (USD -4,88/bbl).



Para garantizar la transparencia de este proceso de licitación, la apertura de ofertas estuvo liderada por representantes de la Gerencia de Comercio Internacional, delegados del área legal.

Asimismo, por representantes de la Unidad de Prevención y Lavado de Activos de EP Petroecuador de manera presencial, así como los representantes de las compañías oferentes de manera remota.