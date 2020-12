Petroecuador declaró desierto el concurso para seleccionar un seguro petrolero

La empresa pública Petroecuador resolvió declarar desierto el proceso para contratar las pólizas de seguro de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima, que permiten proteger la infraestructura de esta empresa. Además, resolvió iniciar una nueva licitación bajo la figura de emergencia.

La medida se tomó, según un oficio al que accedió este Diario este 2 de diciembre del 2020, porque este proceso ha sido impugnado y apelado en la función judicial. Además, se han pronunciado autoridades de otras instancias.



Esto ha causado que la firma del contrato con la firma seleccionada Hispana no se pueda realizar. Esto pese a que la vigencia del contrato actual, con Sucre, vence el 7 de diciembre próximo.



Ante esto, la petrolera estatal decidió declarar desierto este proceso e iniciar una nueva contratación, bajo el estado de emergencia.



El monto referencial de este contrato es de USD 54 909 249 sin impuesto al valor agregado (IVA) o de USD 61 498 358 con IVA.



En este proceso, Petroecuador ratificó que Seguros Sucre, que es la empresa actual que brinda esta cobertura, no tendrá participación, porque existe un impedimento legal debido a que mantiene una deuda con la empresa petrolera.



Según Petroecuador, Seguros Sucre tiene pendiente el pago de alrededor de USD 32 millones por un siniestro.



Seguros Sucre, por su parte, ha señalado que no tiene pendiente el pago de este monto con la petrolera estatal.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) retomó el 25 de noviembre pasado el proceso de supervisión al proceso de contratación del seguro de Petroecuador. Como parte de estas acciones, la entidad pidió a la firma petrolea que se abstenga de continuar el proceso.

Adicionalmente, existe de por medio un fallo judicial a favor de Hispana que ordena a Petroecuador volver a la etapa de calificación de las ofertas.