400 cargos duplicados y vacantes deben suprimirse en Petroecuador

Este viernes 19 de febrero del 2021 vence el plazo para que Petroecuador ejecute las primeras directrices emitidas por el Ministerio de Economía en el Acuerdo 0009. El objetivo, según el viceministro de esta cartera, Fabián Carrillo, es optimizar el gasto, crear una empresa pública de petróleos más eficiente y no afectar la producción.

En la práctica, para esta semana se prevé un recorte en la nómina, que luego de la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, sumaba un total de 10 278 funcionarios.



Carrillo dice que el Ministerio envió una comunicación a la Gerencia de Petroecuador para que “inmediatamente” se eliminen las vacantes y los cargos en funciones duplicadas; se terminen los nombramientos provisionales y contratos ocasionales. “Siempre dentro de los procesos que no comprometen la gestión operativa”, agregó el funcionario.



Esas acciones fueron identificadas junto con Petroecuador. En dinero, estas acciones se traducen en una reducción de USD 147 millones. De este monto, USD 127 millones corresponden al recorte de la nómina y el resto por reducción en compra de bienes y servicios. Entre estos últimos están viáticos, viajes y arrendamiento.



Si se toma en cuenta el monto de los presupuestos fusionados, que es de USD 3 418 millones para este 2021, el Ministerio de Economía ha encontrado inicialmente oportunidades de recorte que afectan en un 4,3%. En términos de personal, significará una reducción de 400 posiciones, tanto por cargos duplicados como por eliminación de vacantes, dijo Carrillo.

Luis Calero, analista petrolero, es escéptico sobre el plan. Cree que estas directrices sí afectarán la producción. Su argumento se basa en que el presupuesto de este año, calculado a partir de la cifra codificada del 2020, no tomó en cuenta situaciones como la pandemia de covid-19; la rotura de los oleoductos, que se produjo a inicios de abril; y al recorte del presupuesto de Petroamazonas.



“Tomar como referente el 2020, cuando fue un año atípico, es un error garrafal”. Según el Banco Central, el año pasado, Petroamazonas extrajo 140 millones de barriles de crudo, 13 millones menos que 2019. Significa una baja de la producción del 8,5%.



Para el analista económico, Walter Spurrier, la reducción en el presupuesto no debería afectar la producción petrolera, pues está enfocado en eliminar el gasto en el personal duplicado y sobrevalorado. “No es un recorte a un gasto de inversión”, dice.



El Viceministro comentó que se analiza con Petroecuador que los recursos que se obtengan de la optimización se destinen a inversión, aunque no dio mayores detalles.



Spurrier señala además que el futuro de la empresa estatal dependerá del nuevo gobierno, deberá enfrentar “una campaña muy intensa contra la actividad petrolera ecuatoriana, que se impulsa desde Europa y que dice: ‘La Amazonía no se toca’”.



Fernando Santos, exministro de Minas y Petróleos, asegura que las directrices del acuerdo 0009 responden a eliminar una práctica del derroche. Según él, la producción para este 2021 seguirá cayendo.



“No será por la falta de dinero, sino porque Petroecuador y Petroamazonas no han hecho exploración desde hace muchos años”, comentó.



Para el experto petrolero, la fusionada empresa debería dejar el riesgo geológico y financiero en manos de empresas privadas y concentrarse en operaciones más rentables.