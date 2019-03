Petroecuador adjudicó la importación de 1 040 000 barriles de naftas a Lukoil Pan Americas

LEA TAMBIÉN

La empresa pública Petroecuador adjudicó a la empresa Lukoil Pan Americas la importación de 1 040 000 barriles de gasolinas (nafta) tipo Ron 85. La oferta de esta firma fue seleccionada de entre seis propuestas.

Esta información fue difundida este 8 de marzo del 2019 mediante un comunicado remitido por Petroecuador.



Para la compra de este volumen de derivados se invitó a 42 empresas, pero se recibieron ocho excusas y seis ofertas válidas. Las empresas que enviaron sus propuestas fueron George E. Warren Corporation, Glencore LTD., Gunvor S.A., Lukoil Pan Americas LLC., Trafigura PTE. LTD. y Vitol INC.



La compañía ganadora, Lukoil Pan Americas, ofertó un diferencial de USD +1,97 por barril con relación al marcador denominado Unleaded 87 us Gulf Coast Waterborne.



El volumen ofertado llegará al país en cuatro cargamentos de 260 000 barriles, más o menos el 2% del producto en cada entrega. Está planificado que la primera importación arribe al país entre el 3 y 5 de abril de este año.



La gasolina (nafta) Ron 85 es usada para la mezcla en la elaboración de gasolinas. Con este volumen, Petroecuador garantizará el abastecimiento de derivados junio próximo.