Petroecuador adjudicó a la empresa Phillips 66 Company la primera venta inmediata de petróleo del 2020

La empresa pública Petroecuador adjudicó este 20 de febrero del 2020 la primera venta ‘spot’ o inmediata de petróleo de este año a la firma Phillips 66. Esta compañía ofertó un diferencial de USD -2,78 por barril, con relación al precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el hidrocarburo ecuatoriano.

Según los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en tres cargamentos de 360 000 barriles de más menos 5% del producto cada uno. Estos serán entregados durante marzo del 2020.



Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, sostuvo que “todos los procesos de comercialización de hidrocarburos que realiza el Gobierno Nacional buscan implementar políticas que permitan alcanzar mejores beneficios económicos para el país, a través de negociaciones transparentes en la exportación del crudo ecuatoriano en el mercado internacional”.

Para este proceso Petroecuador invitó a 53 empresas que están calificadas en el registro de proveedores, de las cuales 10 presentaron excusas y ocho remitieron sus ofertas. Entre estas se encuentran Phillips 66 Company, Shell Western Supply and Trading Limited, Tesoro Reffining And Marketing Company, Valero Marketing And Supply Company, Vitol INC, Trafigura PTE. LTD., PTT Internacional Traiding y Unipec America INC.



En esta ocasión las empresas interesadas presentaron sus ofertas con descuentos o diferenciales negativos, debido a la actual oferta y la demanda del mercado internacional.

Estas condiciones se han originado a partir de la epidemia del coronavirus, que surgió a partir de enero pasado. Sin embargo, según Petroecuador, este diferencial ganador está acorde a la calidad del crudo ecuatoriano.