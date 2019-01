El peso de cada kit electoral para las seccionales es de 50 libras

LEA TAMBIÉN

El peso y el volumen de los paquetes electorales que se entregarán en las 40 276 juntas receptoras del voto preocupa a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cada paquete electoral para las elecciones seccionales del 24 de marzo próximo pesará 23 kilos, es decir, 50,6 libras.



Cada kit almacena unas 2 100 papeletas, el padrón con 350 electores, las actas de escrutinio y de instalación, los certificados de votación, entre otros implementos. Además, estará la urna en las que se depositarán los votos de los comicios.



En las elecciones seccionales del 2014 el tamaño del paquete fue menor, debido a que se entregó por separado el biombo y dos tipos de urnas. En ese proceso, el kit tuvo un peso aproximado de 33 libras.



Frente a esta situación, los consejeros barajan la posibilidad de contratar más personal para facilitar el traslado de los paquetes a los recintos electorales. Sobre todo, a las 7 666 juntas de difícil acceso.



Mongart será la empresa encargada del armado y la integración de cada paquete electoral. El contrato se suscribió por USD 1,8 millones.



En las capacitaciones a los miembros de las JRV, el personal del CNE explica los implementos que recibirán en cada kit electoral.



Hasta el momento, el CNE ha entregado las notificaciones al 70% de los miembros de las Juntas. En cuanto a las capacitaciones, se llegó a un 26% de los integrantes de las mesas.



En el tema operativo,el CNE aún no define si se implementará el sistema de conteo rápido para las elecciones. Los consejeros todavía analizan esa posibilidad, debido a los 80 281 candidatos inscritos para terciar en los comicios.



El costo para poner en marcha este sistema es otra de las razones que se considera en el Pleno de la entidad.



En el 2014 se usó un programa piloto de conteo rápido para alcaldías y prefecturas en 204 cantones, de 22 provincias. Ese proyecto tuvo un valor de USD 1,7 millones. Pero en ese proceso se contaron 27 895 candidatos.



Para los comicios de marzo aún no se han efectuado simulacros para determinar una hora en la que se tendrían los primeros resultados oficiales.



Algunos consejeros anticipan que eso ocurriría entrada la noche. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, cree que se tendrían los primeros resultados a las 23:00.



Una de las preocupaciones del consejero es que, debido al gran número de candidatos, pueden presentarse actas



con inconsistencias. Él considera clave que los miembros de las juntas receptoras del voto asistan a las capacitaciones.



“Lamentablemente, por la carga a la que estarán expuestos, creo que no se van a poder generar resultados oficiales hasta aproximadamente las 23:00”, subrayó Pita.



El consejero José Cabrera, en cambio, evita lanzar una hora en la que se contaría con resultados reales. El funcionario subraya que en el conteo rápido se utilizan muestras y que, debido al número de candidatos, podría terminar en diferencias “muy cortas”, que generarían incertidumbre en el electorado.



Cabrera también cree que los miembros de las JRV tendrán un trabajo intenso y que requerirán un tiempo prudencial. “Las juntas tendrán que clasificar cerca de 2 400 documentos. Será complicado”, manifestó.



Por el momento, el Instituto Geográfico Militar (IGM) ya avanza en la impresión de algunas papeletas. Entre ellas, las tres que se usarán para elegir a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



El CNE definió los diseños de forma horizontal para evitar que el electorado raye en plancha y anule su voto el 24 de marzo (infografía).



Además, el IGM recibió los expedientes con los candidatos de 11 provincias en las que ya se terminó la calificación para las dignidades seccionales. En la lista constan las candidaturas de Bolívar, Cañar, Carchi, Galápagos, Loja, Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Santo Domingo, Tungurahua y Zamora Chinchipe.

Esta semana terminará el plazo para calificar todas las impugnaciones y apelaciones a los candidatos. Una vez superada esa fase, se conocerá la lista final de candidaturas que aparecerán en las papeletas. La campaña iniciará el martes 5 de febrero y durará 45 días.