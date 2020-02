La pesadilla de los chinos ante las restricciones de viaje por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Las personas de nacionalidad china padecen y sufren las prohibiciones de viaje impuestas en varios países ante la epidemia del coronavirus, con estudiantes que no pueden volver a sus centros, empleados impedidos de retornar a sus trabajos o científicos que deben suspender sus investigaciones.

Estados Unidos rechaza a los no estadounidenses que han pasado por China en los precedentes 14 días, es decir el tiempo de incubación máximo de la neumonía viral. Australia, Nueva Zelanda, y Filipinas han adoptado medidas similares.

Wang Bili, 32 años, funcionario internacional, atrapado en Japón.

En Japón para esquiar en las montañas de la isla de Hokkaido (norte), Bili debía volver el 10 de febrero a Estados Unidos por su trabajo en una organización internacional.



“Me sorprendió la decisión de Estados Unidos. Debí cambiar mis billetes a una fecha más tardía, que respete el período de incubación”, explica.



Una vez pasado ese período, podrá volver a Washington a mediados de febrero. Pero duda de la eficacia de la medida.



“Al final ¡Estados Unidos no puede saber si un chino ha pasado por China! Es algo puramente declarativo” asegura, recordando que el pasaporte de un chino no recibe tampón al salir de China.



La principal contrariedad para este joven chino es el coste de su prolongada estadía en Japón. “USD 1000 de más, pero ¿qué puedo hacer?”, se resigna.