Perú recibirá vacunas de la iniciativa Covax en el primer trimestre de 2021

Perú recibirá vacunas contra la covid-19 de la iniciativa multilateral Covax en el primer trimestre de 2021 y no en la segunda mitad del año como hasta ahora se preveía, aseguró este martes 22 de diciembre del 2020 la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Estas serían las primeras vacunas en llegar a Perú, cuyo Gobierno todavía no ha cerrado ningún acuerdo bilateral con alguno de los laboratorios cuyas vacunas contra la covid-19 ya están aplicándose en otros países o se encuentran en la última fase de ensayos clínicos.



"Covax nos ha enviado información hace un par de días diciendo que sus primeros envíos estarían en el primer trimestre, muy probablemente para vacunar al personal de salud", indicó Mazzetti en declaraciones al Canal N.



La ministra señaló que no saben cuántas dosis llegarán en ese primer envío previsto para los primeros tres meses de 2021 ni tampoco de qué laboratorio procederán.



Ese primer lote será parte de los 13,2 millones de dosis que Perú recibirá de Covax a lo largo del próximo año para vacunar al 20 % de su población, compuesta de más de 32 millones de personas, ya que para lograr la inmunización se requieren dos dosis por persona.



Covax es una iniciativa para garantizar a los países en desarrollo un acceso justo y equitativo de la vacuna contra la covid-19, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la alianza Gavi.

Conversaciones con 10 laboratorios



Mazzetti recordó que además tienen un acuerdo preliminar con Pfizer para adquirir otras 9,9 millones de dosis que todavía no está cerrado.

"De las 23 vacunas en desarrollo en el mundo, hemos entrado en contacto con 10 laboratorios y las conversaciones más adelantadas son con Pfizer", apuntó.



La titular de la cartera de Salud también recordó que otras tres vacunas en desarrollo por AstraZeneca, Sinopharm y Jhonson & Jhonson están actualmente realizando ensayos clínicos en Perú, lo que debe facilitar las negociaciones para un acuerdo adicional al preliminar que ya tienen con Pfizer.



"El ensayo de Sinopharm se completó con 12.000 personas. Esta información es muy rica porque es la respuesta de nosotros como población peruana frente a la vacuna. Creo que esto nos va a permitir terminar estas negociaciones en los días que siguen", añadió.



Mazzetti indicó que si todavía no han cerrado ningún acuerdo es porque no solo quieren que la vacuna que compren sea segura sino además efectiva.



Por eso quieren analizar con detalle los resultados de los ensayos clínicos.

"Nosotros no podemos esperar ni vamos a esperar que una vacuna de emergencia tenga las mismas certificaciones que el resto de las 17 del país, pero sí un mínimo de seguridad", concluyó.