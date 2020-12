Perú suspende vuelos desde Europa durante dos semanas por variante de coronavirus

El Gobierno de Perú suspendió "preventivamente" durante dos semanas los vuelos provenientes de Europa ante la aparición en el Reino Unido de una nueva variante del coronavirus, informó el presidente peruano, Francisco Sagasti.

El gobernante señaló, en un mensaje ofrecido este lunes por televisión, que "la alarma en Europa y otras regiones" también afecta a Perú y remarcó que la OMS ha solicitado a los Estados miembros que "refuercen sus procedimientos de control y prevención".



Por ese motivo, indicó, Perú ha decidido suspender el ingreso de vuelos desde Europa durante las próximas dos semanas y "prohibir el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas".



Llamado a la tranquilidad

​

Tal como informaron este domingo los Ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Salud (Minsa), Sagasti reiteró que "para tranquilidad de todos" los peruanos que a su país "no ha ingresado ningún vuelo directo procedente del Reino Unido desde que se reabrieron las fronteras aéreas del país", el pasado 15 de octubre.



Agregó que los pasajeros que han arribado en vuelos con conexión en el Reino Unido "están siendo monitoreados por el Ministerio de Salud".



El gobernante recordó, además, que "ningún pasajero que provenga del extranjero puede ingresar al Perú si es que no presenta el resultado negativo de una prueba molecular, en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos".



Medidas de prevención

​

Sagasti dijo que, a pesar de ello, se han adoptado medidas "orientadas a prevenir la aparición de la nueva variante" de la covid-19 en el país, que también incluyen que los ciudadanos peruanos o extranjeros residentes que ya estén en Perú y hayan visitado el Reino Unido en las últimas dos semanas "deberán hacer una cuarentena de 14 días".



Además, se ha declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica "en estado de alerta máxima".



El gobernante reiteró que estas medidas "tienen carácter preventivo" y que el Gobierno "en modo alguno" busca "generar una situación de preocupación en la ciudadanía, ante la aparición de una nueva variante del virus covid-19, cuyo impacto no es aún del todo conocido".



"Estamos adoptando acciones con absoluta responsabilidad, orientadas a proteger la vida de los peruanos y peruanas", sostuvo antes de subrayar "la importancia de no bajar la guardia" y pedir a la ciudadanía que respete "estrictamente los protocolos de seguridad" sanitaria.



Medidas iniciales

​

Perú ya había decidido este domingo que no autorizará la llegada al país de vuelos directos o con escala en el Reino Unido como una "medida preventiva" ante la aparición en el país europeo de una nueva variante de la covid-19.



En ese sentido, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, agregó que los coronavirus "mutan constantemente", por lo que se está estudiando "el nivel de variación que ha sufrido el coronavirus de la covid-19 y el peligro que implica", ante lo cual "se deben evaluar medidas preventivas".

Perú llegó este domingo a 997 517 casos totales y 37 103 fallecidos por la covid-19, tras sumar en las últimas 24 horas otros 500 infectados y 69 fallecidos, de acuerdo con el último reporte del Minsa.