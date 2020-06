Perú anuncia que pandemia está en descenso e iniciará desconfinamiento

LEA TAMBIÉN

La pandemia de coronavirus, que ha matado a 9 135 personas y causado 276 000 contagios, está en descenso, aseguró el gobierno de Perú para justificar que Lima y más de la mitad del país pongan fin al confinamiento obligatorio de 107 días el 30 de junio.

“Ahora ya no estamos en una meseta, estamos en un franco descenso. Hemos venido bajando lentamente. Hoy en día, cada persona contagia -en promedio- a 0,7 personas en todo el país”, dijo el ministro de Salud, Víctor Zamora, en una entrevista publicada este domingo por el diario La República.



El ministro rechazó pecar de optimismo o ceder a críticas empresariales para reabrir la economía, que se desplomó 13% en los primeros cuatro meses del año.



“No, no soy muy optimista. Soy realista. Hay un franco descenso en todo el país, como promedio”, indicó.



Zamora defendió la drástica cuarentena nacional que finaliza el martes 30 para dar paso a una cuarentena focalizada en siete de los 25 departamentos del país, desde el 1 de julio.



En esas siete regiones (Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash) viven unos 7 millones de personas.



“Esta cuarentena -señaló Zamora- nos ha permitido salvar 145 mil vidas y (evitar) más de un millón de personas hospitalizadas. No hubiésemos podido recibir ese golpe, hubiera sido una auténtica masacre sin la cuarentena”.



Perú, con 33 millones de habitantes, es segundo en América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil, y el tercero en decesos después del gigante sudamericano y México.



Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, 60% de la opinión cree que el confinamiento obligatorio, que se inició el 16 de marzo, ha sido más positivo que negativo porque evitó propagar con más agresividad el letal virus.



El desconfinamiento que se inicia el 1 de julio traerá, sin embargo, un incremento de contagios, de acuerdo a especialistas.



“Debemos estar preparados para asumirlo, pero no podemos bajar la guardia hasta que haya una vacuna. Pensar que los contagios no van a volver a subir fuertemente es un error total”, advirtió el científico Ragi Burhum, citado por el diario El Comercio.



El gobierno anunció el viernes que prolongará hasta el 31 de julio el cierre de fronteras, así como el toque de queda nocturno en todo el territorio.

Durante la pandemia se han perdido dos millones de empleos en este país de alta informalidad económica y el Banco Central prevé una caída de 12,5% del PIB en 2020, 1,5 puntos porcentuales menos que el FMI.