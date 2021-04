Perú aprueba una ley que autoriza a privados adquirir vacunas contra la covid

El pleno del Congreso de Perú aprobó un nuevo texto sustitutorio que autoriza al sector privado y a los Gobiernos regionales y locales del país a adquirir vacunas contra la covid-19, a pesar de que, hasta la fecha, las farmacéuticas apenas negocian con los Estados ante la escasez de vacunas.

Con 97 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el Parlamento peruano aprobó el viernes el nuevo dictamen, que establece que las dosis que adquiera la empresa privada deberán ser puestas a disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, para su distribución en todo el territorio nacional.



Además, la iniciativa legislativa señala que las empresas "tendrán la prioridad de inmunizar a su personal dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, establecido por el Ministerio de Salud".



Del mismo modo, la norma autoriza de manera "excepcional y transitoria" a los Gobiernos regionales y locales la importación de la vacuna contra el coronavirus para inocular a la población de su jurisdicción.

Una norma 'reiterativa'



El ministro de Salud, óscar Ugarte, sostuvo este sábado en declaraciones a la prensa que esta norma es "reiterativa" porque la ley anterior no prohibía que empresas privadas pudieran negociar la compra de dosis, pero no lo hicieron porque, en la actualidad, las farmacéuticas solo negocian con Estados, recordó.



"La ley que data del 2009, lo autoriza (la compra de vacunas). Saben cuántos importadores de medicamentos y vacunas existen en el país autorizados para importar? 868. Quién de ellos ha importado? Nadie, pero no es porque lo hayan prohibido, es porque los productores de vacunas no están vendiendo a los privados sino a los Gobiernos porque es mucho más fácil vender a escala nacional", dijo.



El titular de la cartera de Salud señaló, además, que "es difícil que los privados puedan aceptar" la condición que imponen los laboratorios sobre la responsabilidad con los efectos secundarios que pudiera haber con la vacuna.

"Por eso hemos preguntado a los congresistas (...) que nos digan cuál es la norma que están derogando al aprobar. Ninguna, porque no hay una disposición en contra", espetó Ugarte.

Precedente de Pfizer en Colombia



En relación a la venta de dosis al sector privado se expresó esta semana el laboratorio Pfizer, luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunciara que permitirá la compra e importación de vacunas contra la covid-19 por parte de empresas y entidades privadas.



La farmacéutica estadounidense emitió un comunicado en el que aseveraba que "en el contexto actual de emergencia por la pandemia, no está prevista la venta a privados".



"Para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante esta etapa de la emergencia global, las compañías están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados con los Gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales como el mecanismo Covax" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agregó.



Hasta la fecha, el Gobierno peruano logró cerrar contratos para recibir 48 millones de dosis de vacunas este año, entre las que figuran un millón ya entregados por Sinopharm, 20 millones de Pfizer, 14 millones de AstraZeneca y 13,2 millones del Mecanismo Covax.



Además, el país suramericano mantiene negociaciones para adquirir dosis del laboratorio ruso Gamaleya, así como de Moderna, Johnson & Johnson y Curevac.