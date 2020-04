Perú supera los 200 fallecidos por covid-19 y roza los 10 000 casos 

LEA TAMBIÉN

La incidencia del covid-19 en Perú superó este lunes 13 de abril del 2020 los 200 fallecidos y alcanzó casi los 10 000 casos en cinco semanas desde que se reportó el primer positivo, aunque la progresión de la mortalidad se ha reducido a la mitad al bajar del 29 % al 14 % el incremento de nuevas muertes a causa del virus.

Así lo anunció este lunes el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en su aparición diaria televisiva para informar sobre el balance de la pandemia en el país, que de momento ha causado 216 muertos y 9 784 infectados. En las últimas veinticuatro horas se reportaron 23 nuevos fallecimientos y 2.265 nuevos casos de la enfermedad.



En solo una semana se reportaron 7 223 nuevos casos, lo que va en la línea con el gran incremento de pruebas realizadas a escala nacional. En los últimos siete días se hicieron más de 67 000 pruebas, lo que supone más de tres veces que los 20 400 que se habían hecho en las tres semanas previas.



Actualmente hay 901 pacientes hospitalizados, de los que 143 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) y conectados a un ventilador mecánico. Asimismo, hay ya más de 2.200 pacientes recuperados con alta médica.

El confinamiento funciona



Vizcarra aseguró que el confinamiento y cierre de fronteras decretado para todo el país desde hace cuatro semanas ha servido efectivamente para frenar la expansión de la enfermedad en el territorio peruano.



Además de rebajar a la mitad la tasa de incremento de fallecidos, el jefe de Estado también destacó que el aumento diario de nuevos casos ha pasado en las últimas dos semanas de 21 % a 20 %, mientras que el aumento diario de hospitalizados en UCI pasó de 22 % al 17 %.



Según el mandatario, estas cifras están permitiendo aplanar la curva y así evitar el colapso del limitado sistema sanitario de Perú, que al inicio de la emergencia contaba con apenas 100 respirados artificiales para casos de covid-19 y que a marchas forzadas consiguió ampliarlo ahora hasta 504.



"Estos indicadores nos permiten asegurar que las medidas que hemos tomado tienen efectos positivos, pero no óptimos como quisiéramos. Si el esfuerzo de los ciudadanos por respetar la cuarentena fuese mayor, los resultados aún serían mejores", indicó Vizcarra.

Multas reforzarán cuarentena



Por ello el mandatario anticipó que a partir de esta semana se impondrán multas a quienes transgredan la norma de salir solamente una persona por hogar para realizar las compras básicas. "Son cosas simples las que hemos pedido", apostilló.



No obstante, el presidente apuntó que "si la tendencia es igual o mejor en las siguientes dos semanas permite vislumbrar una salida a partir del 26 de abril", último día previsto de momento para el estado de emergencia.



"Eso no significa que el 27 se volviese a la normalidad, va a ser un proceso gradual, con un control muy al detalle de las actividades", añadió Vizcarra.



En ese sentido, el primer ministro Vicente Zeballos ya anticipó este domingo que es probable que durante todo el 2020 no se abran al público los recintos deportivos, cines y discotecas, entre otros lugares de mucha concentración de gente.

Ayudas a empleados sin sueldo



Durante el Consejo de Ministros celebrado este lunes en el Palacio de Gobierno de Lima, el Ejecutivo peruano aprobó un decreto con ayudas económicas para los trabajadores que se queden sin sueldo durante la emergencia.



Esa norma permitirá a los trabajadores cuyos salarios sean de menos de 2 400 soles (718 dólares) retirar ese mismo importe de su cuenta de compensación por tiempo de servicio (CTS) y hasta 2.000 soles (600 dólares) de sus fondos privados de pensiones.



Esto debido a que el Gobierno había ordenado que las empresas continuasen pagando el sueldo a sus trabajadores durante los quince primeros días de la emergencia, pero esta ya está por llegar al mes.



"Como Gobierno tenemos que defender el trabajo pero también la fuente de trabajo, en un equilibrio entre ambos", explicó Zeballos.



Se espera que la medida beneficie a 2,4 millones de trabajadores, que se unirán a los 3,5 millones de personas que actualmente no cotizan en fondos de pensiones y a los que también se les permitió antes sacar 2 000 soles si llevaban seis meses sin hacer nuevas aportaciones.

Recursos extras a costa de pensiones

En total son unos 6 millones de personas que se prevé que puedan retirar en los próximos días entre 8 500 a 9 000 millones de soles (de 2 500 a 2 700 millones de dólares) del sistema privado de fondos de pensiones.



Asimismo, para los empleados de las microempresas que no cuentan con fondos de pensiones, el Gobierno establecerá un subsidio de 760 soles (227 dólares) durante tres meses que tendrá un presupuesto de unos 650 millones de soles (195 millones de dólares), según precisó la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.



Sin embargo, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, descartó de pleno que el Gobierno vaya a permitir los despidos colectivos y masivos sin previo aviso que había solicitado la patronal peruana.