Perú se acerca a 1,7 millones de casos y 57 000 fallecidos por covid-19

Perú sumó en las últimas 24 horas 4 007 nuevos casos y 343 fallecidos por la covid-19, con lo que alcanzó un total de 1 697 626 infectados y 56 797 decesos por la pandemia.

Las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) también reportaron otros 9 117 recuperados, con lo que se llegó a 1 619 680 personas que ya fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.



De esa manera, en el país hay actualmente 21 149 casos activos de la enfermedad, de los cuales 15.129 están hospitalizados y 2 616 de estos en unidades de cuidados intensivos (UC) del país.

Prórroga del Estado de emergencia



Por su parte, el gobierno publicó este sábado un decreto que prorrogó el estado de emergencia nacional por la covid-19 y ordenó medidas restrictivas que regirán en todo el país del 19 de abril al 9 de mayo próximo.



La norma restringe el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito, así como indica que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas velan por el cumplimiento de las disposiciones que se han ordenado.



De esa manera, 41 provincias, entre ellas Lima, volverán a la situación de "alerta extrema" por el alto impacto de la pandemia y mantendrán el toque de queda desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, y los domingos durante las 24 horas.

Ampliación de centros de vacunación



Mientras en el país unas 700 000 personas ya han recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra la covid-19, la primera ministra, Violeta Bermúdez, anunció que se ampliarán los centros de vacunación masiva con el objetivo de que no se produzcan grandes aglomeraciones de ancianos, tal como sucedió este sábado.



"Hay aspectos que vamos a ajustar para el próximo fin de semana. El viceministro me está comunicando que vamos a ampliar más vacunatorios para que esta situación no se repita", indicó.



En ese sentido, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, agregó que la próxima semana se ampliarán de 11 a 16 los centros de vacunación en Lima, donde ha comenzado la vacunación masiva de adultos mayores de 80 años, con la meta de ampliarla a todo el país.

Más lotes de vacunas



Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que Perú recibirá este domingo un primer lote de 260 000 dosis de la vacunas de AstraZeneca, enviadas por el Mecanismo Covax, que se sumarán a las de Sinopharm y Pfizer que ya se aplican en el país.



El ministro agregó que en mayo próximo llegará otro lote de un millón de vacunas del mismo laboratorio, también enviadas por Covax, lo que permitirá incrementar la inmunización a los adultos mayores.



Ugarte dijo que las autoridades sanitarias analizan la posibilidad de también utilizar estas vacunas para inmunizar a las comunidades indígenas, ya que no requieren de un sistema de conservación tan complejo como las de Pfizer, que se están aplicando en Lima y otras ciudades del país.

Ampliación del programa



El ministro reiteró que conforme Perú vaya recibiendo más lotes de las vacunas que ha comprado, se ampliará el programa de vacunación a los adultos mayores a partir de 70 años, algo que calculó que comenzará en mayo próximo.



Perú ha firmado, hasta el momento, contratos para recibir 48,2 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, en las que están los 20 millones de Pfizer, 1 millón de Sinopharm, 14 millones de AstraZeneca y 13,2 millones del Mecanismo Covax.



La campaña de inmunización comenzó en febrero pasado con un millón de dosis de Sinopharm que han sido aplicadas a todo el personal sanitario, mientras que a militares, policías, bomberos y adultos mayores de 80 años se aplica vacunas de Pfizer.