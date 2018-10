Perú elimina prohibición de ingreso a ciudadanos venezolanos sin pasaporte

LEA TAMBIÉN

La Justicia peruana anuló hoy (5 de octubre del 2018) la prohibición del ingreso al país para los ciudadanos venezolanos que no tengan pasaporte, por considerar que es una medida que vulnera su derecho al libre tránsito.

Según una resolución judicial publicada hoy en medios locales, la jueza Celia San Martín, del Quinto Juzgado Penal de Lima, otorgó al Ejecutivo peruano treinta días para elaborar "plan nacional estratégico que regule la movilidad migratoria de ciudadanos venezolanos" y garantice sus derechos fundamentales sin transgredir los derechos constitucionales de los peruanos.



El cierre de la frontera de Perú para los migrantes venezolanos que no disponen de pasaporte fue impuesto desde el 25 de agosto ante la masiva llegada al país de inmigrantes procedentes del país caribeño.



La medida había reducido el ingreso de ciudadanos venezolanos a Perú de 3 000 a 1 300 cada día, según cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones.



Con esta decisión, la magistrada declaró fundada en parte el "habeas corpus" presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) contra la política de discriminar el ingreso de los venezolanos que solo dispongan de cédula de identidad.



La resolución recomendó a las autoridades peruanas que continúen permitiendo el ingreso al país por razones humanitarias de venezolanos sin pasaporte y en situación de vulnerabilidad, lo que ya ocurría en el caso de adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, enfermos o familias que necesitaban reagruparse en Perú.



El fallo judicial siguió la línea del emitido semanas atrás por la Justicia ecuatoriana, que también anuló una restricción similar que el Gobierno de Ecuador había aplicado una semana antes de que lo hiciese Perú.



Las autoridades peruanas, entre ellas su ministro del Interior, Mauro Medina, aseguraron que la medida serviría para tener un mayor control en términos de seguridad sobre los inmigrantes que llegan al país.



De acuerdo con el Ministerio del Interior, la cédula de identidad venezolana no cuenta con los suficientes elementos ni datos para la persona que la porta.



Perú es el segundo país que más venezolanos ha recibido como parte de este éxodo, con 456 000 llegados en apenas año y medio, por detrás de Colombia, que bordea el millón.



La mayoría no dispone todavía del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el documento especial establecido por el Gobierno peruano para darles residencia y que puedan trabajar y estudiar legalmente.



Junto a la prohibición de no dejar pasar por su frontera a los venezolanos sin pasaporte, el Gobierno peruano también redujo el plazo para solicitar el PTP, del 31 de diciembre al 31 de octubre próximo.

Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población.