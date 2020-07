Perú denuncia campaña de pánico que relaciona antenas con expansión de covid-19

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Perú denunció este martes 14 de julio 2020 una campaña nacional de noticias falsas en redes sociales que busca crear pánico entre la población haciendo creer que las antenas de telecomunicación contribuyen a la propagación del coronavirus.

“Las antenas que se instalan, para que más peruanos tengan comunicación y accedan a los beneficios tecnológicos, no tienen relación alguna con la propagación del covid-19, como se malinforma tendenciosamente a través de las redes sociales, con el único propósito de propiciar pánico”, indicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un comunicado.



El Ministerio exhortó a consultar con las autoridades correspondientes “ante la difusión constante en redes sociales y páginas web, de información falsa, 'fake news' respecto a una presunta relación de la pandemia del covid-19 con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, como torres y antenas” .



Además, insistió en que no existe evidencia científica que vincule la tecnología con la pandemia, recordando que en abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que el virus pueda expandirse a través de las ondas de radio y/o redes móviles.



“Es imprescindible garantizar la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones, más aún en estos tiempos de trabajo remoto y educación a distancia” , indicó el ministerio en alusión a posibles acciones violentas contra antenas.



En junio, campesinos de una localidad andina retuvieron a ocho trabajadores que reparaban una antena de telecomunicaciones ante la creencia de que estaban instalando tecnología 5G (quinta generación) , por lo que podrían contraer la covid-19.



Aquel incidente ocurrió en la provincia de Acobamba, 525 kilómetros al sureste de Lima, en la comunidad campesina de Chopcca.



Perú no cuenta con tecnología 5G, pero su implementación traerá amplias ventajas competitivas al mercado, señaló el ministerio.