Perú llega a un total de 993 760 casos y 36 969 fallecidos por la covid-19

Perú alcanzó este viernes 18 de diciembre del 2020 los 993 760 casos totales y 36 969 fallecidos por la pandemia del covid-19, tras sumar otros 1 028 infectados y 68 fallecidos en las últimas 24 horas, informaron fuentes oficiales.

El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) incluyó, además, otros 2 326 recuperados, lo que elevó a 928 219 las personas que recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.



De esa manera, en Perú hay actualmente 28 572 casos activos de la enfermedad, de los cuales 4 021 están hospitalizados y 1 096 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI).



Oficializan ley



El Gobierno del Perú oficializó este viernes la ley que declara como necesidad pública la adquisición y la distribución gratuita y universal de la vacuna contra la covid-19 en el país, una norma que fue aprobada a principios de diciembre por el Congreso.



La ley establece el "acceso libre y voluntario" al tratamiento "preventivo y curativo" del coronavirus SARS-CoV-2 y considera a las vacunas y medicamentos "como bien esencial", de "necesidad pública e interés nacional".



El Minsa ahora deberá fijar un esquema de vacunación con la participación de los gobiernos regionales y "fortalecerá para tal fin el primer nivel de atención, así como la cadena de frío a nivel nacional para garantizar una vacunación segura".



Negociaciones para vacuna



En ese contexto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó que el gobierno está trabajando para cerrar los acuerdos para la adquisición de las vacunas, pero remarcó que las negociaciones con los laboratorios no son fáciles.



"Tenemos que ser cautelosos y buscar las mejores condiciones. Es importante saber que no se va a tener compromiso con un solo laboratorio sino que hay que ver varias alternativas", precisó.



Mazzetti agregó que, aún cuando se tengan los contratos firmados, "nadie sabe qué eventualidades puedan presentarse" para recibir las vacunas, por lo que su país debe tener "un plan A, B y C, y buscar la vacuna más eficaz y ser sumamente ágiles en las decisiones que se tomen con respecto a ello".



Contratos cercanos



A pesar de la incertidumbre que se vive en el país al no tener aún acuerdos firmados ni fechas establecidas para recibir las vacunas, la primera ministra, Violeta Bermúdez, afirmó en la emisora RPP Noticias que esas negociaciones son "intensas" y se está "cerca de poder concretar algunos de los contratos".



Bermúdez recordó que los acuerdos que se venían negociando en los últimos meses no se pudieron firmar porque en noviembre pasado se produjo una grave crisis política y social que llevó al país a tener tres presidentes en una semana.



Ahora, dijo, "el escenario más realista" para iniciar la vacunación es el primer semestre de 2021 si se tiene "en cuenta el escenario internacional y el estado de negociaciones" para la compra de vacunas".



Posible segunda ola



Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, indicó que las autoridades de las regiones del país deben adaptar los planes nacionales a la realidad de sus jurisdicciones antes de fin de año para estar preparadas ante una eventual segunda ola de la epidemia en el país.



El director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Aldo Lucchetti, también reiteró que el plan de vacunación plantea vacunar a 24,5 millones de peruanos mayores de 18 años desde el primer trimestre de 2021.



En ese contexto, el director ejecutivo de Salud Mental del Minsa, Yuri Cutipé, recomendó a los ciudadanos mantener las precauciones de seguridad sanitaria y usar los medios digitales para contactarse con sus familiares durante las fiestas de fin de año, y remarcó que "lo más importante es el acompañamiento, aún a la distancia".