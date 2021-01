Perú confisca una cuenta con USD 900 000 de Sendero Luminoso en Suiza

El Poder Judicial de Perú ordenó este miércoles 6 de enero del 2021 que pase a propiedad del Estado peruano una cuenta con poco más de USD 900 000 que se mantiene en un banco suizo a nombre de una cabecilla del grupo subversivo Sendero Luminoso.

La Fiscalía de Perú informó que la decisión se tomó "luego que un juzgado declaró fundada" una demanda para que se aplique la figura de extinción de dominio interpuesta por el Ministerio Público.



La extinción de dominio permite trasladar al Estado peruano, luego de una sentencia judicial, la titularidad de bienes que son "objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas", sin que haya de por medio una indemnización ni contraprestación a favor del titular.



Más de USD 900 000



El Ministerio Público detalló que la cuenta fue abierta en los años noventa del siglo pasado y posee un monto de USD 906 367 079 a nombre de Nelly Evans Risco, quien ha sido condenada por la Justicia peruana por el delito de terrorismo, tras ser considerada parte de la cúpula de Sendero Luminoso.



Al respecto, el fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio, Carlos Salas, indicó que en junio pasado interpuso la demanda ante el Poder Judicial en la que pidió trasladar la titularidad de la cuenta a favor del Estado.



"La tesis de la Fiscalía era que estos fondos que estaban en Suiza a nombre de Evans Risco en verdad estaban siendo captados en esta cuenta para posteriormente ser utilizados en financiamiento de acciones terroristas de aquella época", indicó.



Financiación de sendero



El fiscal detalló que "a escasos tres meses de esa apertura" Evans otorgó "un poder para que Elena Iparraguirre maneje los fondos de esta cuenta de manera ilimitada".



Iparraguirre, quien es considerada la "número dos" de Sendero Luminoso, es la esposa del líder y fundador de ese agrupación, Abimael Guzmán, con quien cumple una condena a cadena perpetua, junto con toda la cúpula del grupo subversivo.



Salas dijo que, con el poder otorgado, "si moría Nelly Evans, Elena Iparraguirre en libertad podía acceder a seguir manejando todos los fondos de esta cuenta".



Fondos para la actualidad



El fiscal indicó que "si bien es cierto" que en la actualidad Sendero Luminoso "no es la misma" que en el año 1990, "este grupo aún opera, y para operar necesitaría fondos".



"Sin embargo, con esta sentencia estos fondos dejan de ser de propiedad aparente de Nelly Evans Risco y pasan a ser de propiedad del Estado peruano", reiteró.



El fiscal destacó que, con la demanda que presentó, "el mensaje que da el Ministerio Público es que la lucha contra estos grupos sediciosos no ha parado y continúa" en su país.



De EE.UU. a Suiza



A fines de diciembre pasado, medios locales informaron que la cuenta fue abierta en el Banco Privée Edmond de Rothschild, a partir de una transferencia hecha desde el First Interstate Bank International, de Miami.



El diario El Comercio detalló que la cuenta fue bloqueada luego de que Evans Risco fuera arrestada en 1991, aunque en agosto de 2018 se confirmó que no fue cerrada y se mantiene sin cambios.



El fiscal Salas planeaba presentar el pedido de extinción de dominio a inicios de 2020, pero tuvo que posponerlo por el inicio de la pandemia de la covid-