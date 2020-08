Perú descarta reabrir fronteras y vuelos internacionales por rebrote de covid-19

LEA TAMBIÉN

Perú descartó este lunes 17 de agosto del 2020 autorizar los vuelos internacionales y reabrir sus fronteras, cerradas desde hace cinco meses por la pandemia, debido a un notable repunte de contagios de coronavirus.

“ Este no es el momento de abrir vuelos internacionales, porque no hemos logrado contener la difusión de la pandemia”, aseguró el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, al canal N de televisión.



“Cuando logremos bajar los índices (del covid-19) y tengamos desocupada parte de nuestra capacidad hospitalaria, recién podemos abrir vuelos internacionales”, agregó.



El coronavirus se ha propagado como reguero de pólvora en Perú y tiene a los hospitales saturados con más de 14 000 enfermos de covid-19 y carentes de insumos vitales como oxígeno medicinal.



El país andino enfrenta un rebrote de la pandemia desde que inició un desconfinamiento gradual el 1 de julio en busca de reactivar la economía, con un récord diario de 10 143 nuevos contagios el domingo.



Este récord elevó a 535 946 el acumulado de contagios y a 26 281 los decesos, con 206 fallecidos el domingo, según el balance del Ministerio de Salud.



El promedio de la última semana fue de 8 275 nuevos casos diarios, según cálculos de la AFP en base a cifras oficiales. Hace un mes, ese promedio era de 3 373 casos.



El ministro peruano relativizó a su vez el impacto que podría tener la llegada de turistas en la golpeada economía peruana.



“No es que esto nos vaya a beneficiar económicamente, no es que sea un gran aporte. Nadie en ninguna parte del mundo quiere viajar por temas de ocio, eso recién se dará a mediados del próximo año”, estimó Estremadoyro.

Perú aceleró el desconfinamiento para recuperar su economía, que ingresó en recesión al cierre de junio cuando acumuló dos trimestres de contracción y una caída del PIB de 17% en el primer semestre sobre igual período del año pasado.



Los contagios comenzaron a disminuir a mediados de junio, pero se incrementaron con el fin de la cuarentena obligatoria en 18 de los 25 departamentos de Perú.



Las fronteras están cerradas y los vuelos internacionales prohibidos desde el 16 de marzo. Solo se permiten vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros varados por la pandemia.



Con 33 millones de habitantes, Perú es tercero en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México, y segundo en contagios detrás del gigante sudamericano.