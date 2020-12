Juez de Perú ordena arresto domiciliario para promotor de destitución del expresidente Vizcarra

La Justicia peruana dictó este jueves 31 de diciembre del 2020 arresto domiciliario para el empresario José Luna, líder del populista partido Podemos Perú, e investigado por presuntas irregularidades en la inscripción de su formación política, una de las impulsoras del destitución del expresidente Martín Vizcarra.

El juez Jorge Chávez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, desestimó por motivos médicos el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscal Sandra Vargas.



A cambio, el magistrado impuso a Luna arresto domiciliario por 36 meses, una fianza de 500 000 soles (unos USD 138 000) y le ordenó no tener contacto ni comunicación los peritos del caso así como no filtrar información de la investigación a la prensa.



Según la investigación, Luna pagó presuntamente sobornos a los miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para interferir en la elección en 2017 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y así lograr la inscripción del partido Podemos Perú.



Firmas falsas



Luna creó que su propio partido tras las elecciones generales de 2016, cuando se desvinculó del derechista Solidaridad Nacional, del que era candidato a la Presidencia y uno de sus principales financistas, al estar en desacuerdo por la decisión del líder del partido, Luis Castañeda, de retirarse de la contienda electoral.



Para inscribir el partido en el registro de organizaciones políticas (ROP) de la ONPE, Podemos Perú requirió reunir más de 736 000 firmas de ciudadanos, pero una asesora de la ONPE denunció irregularidades en el proceso de validación de las firmas.



En la documentación presentada había firmas falsas de personajes populares de Perú como los futbolistas de la Selección peruana Paolo Guerrero y Pedro Gallese, pero también líderes de otros partidos políticos.



Universidad suspendida



Actualmente Podemos Perú tiene representación en el Congreso con 11 parlamentarios que en noviembre fueron una de las fuerzas políticas de la oposición que impulsó la polémica destitución del expresidente Martín Vizcarra, lo que generó una grave crisis y masivas manifestaciones en las calles de todo el país.



En el Parlamento, Podemos Perú es una de las fuerzas más reaccionarias a la reforma universitaria que buscaba consolidar Vizcarra, pues Luna es dueño de la Universidad Telesup, uno de los centros de estudios superiores que no lograron pasar los estándares mínimos de calidad y están obligadas a cerrar.



Para las próximas elecciones generales de 2021, el candidato a la Presidencia de Podemos Perú es el exministro del Interior Daniel Urresti, un general retirado de la Ejército, acusado de estar implicado en el asesinato del fotógrafo Hugo Bustíos en 1988 durante el conflicto armado interno (1980-2000).