Perú insiste en que alcanzó una 'meseta' en contagios de covid-19, pese a récord diario 

Perú insistió el 27 de mayo del 2020 en que llegó a una “meseta” de contagios del nuevo coronavirus, en medio de récords de nuevos casos y decesos, y después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtiera que la transmisión de covid-19 se acelera en este país, como en Brasil y Chile.

“Estamos en una meseta larga, incluso nosotros hemos abierto nuestros datos para que sean vueltos a analizar por la universidad, por gente privada y universidades extranjeras”, dijo a la prensa el ministro de Salud, Víctor Zamora, aludiendo a la colaboración con investigadores nacionales e internacionales en los esfuerzos de reunir la información epidemiológica y su análisis.



“Es un descenso lento, gradual. Nosotros hubiésemos esperado que sea mucho más rápido, pero la dinámica de la epidemia es otra”, indicó Zamora.



Perú registró oficialmente un récord de 6 154 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, con la que los contagios en el país sumaron cerca de 135 905, un 36% más que hace una semana.



En tanto, las muertes llegaron a 3 983, con un récord de 195 decesos en 24 horas, según cifras del Ministerio de Salud.



La jefa del Comando de Operaciones covid-19, Pilar Mazzetti, advirtió además que se espera un incremento en los casos de coronavirus.



“Se nos vienen momentos difíciles, semanas difíciles, porque las personas van a ir enfermando, eso no quiere decir que no estemos en esta meseta que, como ustedes ven, fluctúa un poco, lo que es propio de las pandemias”, dijo Mazzetti al canal ATV noticias.



En Lima y el vecino puerto del Callao, donde viven unas 10 millones de personas -un tercio de la población peruana-, se acumulan más de 90 000 casos, alrededor del 70% de los contagios en en el país.



El lunes 25 de mayo, el presidente Martín Vizcarra dijo que el país había alcanzado una “meseta” en los contagios. Pero al día siguiente, la OPS advirtió que la transmisión de la covid-19 “aún se está acelerando” en Perú, al igual que en Brasil y Chile.



Las autoridades atribuyen el aumento de casos y decesos a que ahora se hacen más pruebas de covid-19, casi 30 000 al día, frente a 18 000 diarias la semana pasada.



Perú es el segundo de América Latina en número de casos, después de Brasil, y el tercero en cantidad de decesos causados por la pandemia, detrás del gigante latinoamericano y México.



Angustia en hospitales



El sistema hospitalario nacional está al borde del colapso, particularmente en Lima y en ciudades de la Amazonía peruana.



Afuera del hospital Sabogal del Callao, decenas de personas se congregaban el miércoles 27 de mayo para obtener información sobre pacientes hospitalizados.



“Mi esposo, Florencio Carrasco, es paciente Covid, tiene quince días internado y no tengo información de como esta él, estoy preocupada”, dijo a la AFP Elsa Chacón, de 52 años.



Afuera del hospital 2 de Mayo de Lima, algunas personas llegaron por la falta de oxígeno para sus familiares internados, cuyo precio se incrementó cinco veces.



“Mi padre estaba conectado a un balón de oxígeno en el hospital se acabó y se murió”, dijo a la AFP una mujer que lloraba en la puerta del hospital.



Perú lleva 72 días de confinamiento nacional obligatorio, bajo un toque de queda nocturno y fronteras cerradas, entre otras medidas.



Las drásticas disposiciones oficiales de prevención tienen semiparalizada a la economía, que lleva dos meses funcionando a menos de la mitad de su capacidad. La cuarentena nacional dejó a uno de cada cuatro peruanos sin ingresos, algo que el gobierno intentó paliar con la entrega de bonos de dinero y al autorizar el retiro de parte de los fondos de pensiones.