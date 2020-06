Peruanos pueden salir a hacer actividades físicas en medio del confinamiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los peruanos pueden realizar este miércoles 3 de junio del 2020 actividades físicas individuales al aire libre por primera vez desde que hace 80 días se ordenó un confinamiento contra el coronavirus que ha castigado severamente al país.

El objetivo de esta decisión, según explicó el Ministerio de Salud, es “contribuir al fortalecimiento de la salud mental y de la salud física de la población, mediante la práctica de la actividad física y recreativa”.



El director ejecutivo de Promoción de la Salud del Ministerio, Alexandro Saco, dijo a la radio RPP que entre las actividades físicas permitidas figuran, entre otras, la caminata, trote, pilates, tai chi y yoga.



Estas actividades recreativas podrán realizarse durante el día, pues en las noches rige un toque de queda, a no más de tres kilómetros desde la casa y durante un máximo de 60 minutos.



El uso de mascarillas es obligatorio y deben guardarse cinco metros de distancia entre cada deportista. Siguen prohibidos por ahora los gimnasios públicos y los deportes colectivos.



El ministerio precisó que las actividades físicas en la calle no están permitidas por ahora en 19 distritos, de los 43 que tiene Lima, con alto riesgo de contagio de covid-19, entre ellos San Juan de Lurigancho, Comas y San Martín de Porres.



En la capital y el vecino puerto del Callao, donde vive un tercio de la población peruana, se concentra el 70% de casos de coronavirus del país.



Desde el 18 de mayo, un adulto puede salir con un máximo dos menores de 14 años hasta 500 metros de sus casas, por no más de 30 minutos y solamente una vez al día. El propósito de esta norma era reducir el estrés y la ansiedad que causa en los menores el confinamiento obligatorio.



Perú, que tiene 33 millones de habitantes, es el segundo país latinoamericano, después de Brasil, con más afectados por covid-19, con más de 174.000 casos confirmados y más de 4 700 muertos.