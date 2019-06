Personas advierten estar varadas en La Bonita, entre las provincias de Carchi y Sucumbios, tras deslizamientos

LEA TAMBIÉN

“No salgan hacia La Bonita desde Tulcán. La vía está cerrada. ¡Estamos atrapados aquí dos días! No hay medicación, no hay ayuda, no hay información”, escribió en su cuenta de Twitter una de las afectadas por el deslizamiento de tierra en el sector La Bonita, límite provincial de Sucumbíos con Carchi, el viernes 21 de junio del 2019. Otros usuarios de redes sociales también denunciaron estar atrapados en la zona.

El ECU 911 de Nueva Loja confirmó el cierre de la ruta Lumbaqui – La Bonita desde el 20 de junio debido a deslizamientos de tierra en los sectores Rosa Florida y Alegría.

#ViasECU911 | Antes de emprender su viaje revise el estado de las carreteras de #Sucumbíos la ruta Lumbaqui - La Bonita Cerrada por deslizamiento en los sectores Rosa Florida y La Alegría



Respete siempre las señales de tránsito. pic.twitter.com/0domRp0q2B — ECU 911 Nueva Loja (@ECU911NuevaLoja) 20 de junio de 2019



“Vamos al segundo día atrapados en La Bonita provincia de Sucumbios, es lamentable ver la situación de las carreteras E45 y en especial la E10 que conecta Lumbaqui con San Gabriel, la gente de aquí está totalmente abandonada”, dijo Juan Francisco Monge, quien también denunció estar varado en el poblado desde el 21 de junio.

“El dispensario solo tiene lo básico, no sirve en absoluto para cubrir emergencias, hay gente atrapada en la carretera con mujeres embarazadas, ya se agotan los recursos económicos, la comida y no hay gasolina”, agregó Monge.

Vamos al segundo día atrapados el La Bonita provincia de #Sucumbios, es lamentable ver la situación de las carreteras E45 y en especial la E10 que conecta Lumbaqui con San Gabriel, la gente de aquí está totalmente abandonada... — Juan Francisco Monge (@Rameix) 22 de junio de 2019



Cynthia Vargas alertó a través de su cuenta de Facebook que son dos buses, con cerca de 150 personas, las que se encuentran atrapadas en la zona. También mencionó la falta de alimentos y medicinas en el poblado.



Alrededor de las 08:00 de este 23 de junio del 2019, el ECU 911 confirmó el envío de medicinas y raciones alimenticias para las personas varadas en La Bonita.



Según el organismo de emergencias, el sábado 22 de junio empezaron los trabajos de limpieza en la vía. Este 23 de junio del 2019 informaron que continúan las labores en el sector.

[ACTUALIZACIÓN] Maquinaria pesada de los Gobiernos Parroquiales: #SantaBárbara y #ElPlayón, Alcaldía Sucumbíos y @ObrasPublicasEc, se mantiene en el sitio realizando trabajos de limpieza de la vía | Además se sumará al contingente maquinaria de @GADCarchi pic.twitter.com/r9YrujsiEx — ECU 911 Nueva Loja (@ECU911NuevaLoja) 22 de junio de 2019

El ECU 911 de Tulcán informó este 23 de junio del 2019 el envío de raciones alimenticias y medicinas a las personas varadas en La Bonita. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @ECU911Tulcan



La usuaria de redes sociales ‘Danny39831961’ denunció que no se les ha brindado información de alguna fecha en la que finalmente se habilite la carretera.