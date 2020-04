¿Cuántas personas han sido sancionadas durante la emergencia sanitaria?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir de la declaración de emergencia sanitaria en Quito y en el país por el covid-19 se han dispuesto distintas medidas para precautelar la seguridad de la ciudadanía. Las disposiciones adoptadas se han direccionado hacia al uso del espacio público y la libre movilidad, además se han realizado controles de precios para que no exista un aumento injustificado. Entre las sanciones dispuestas, los infractores pueden llegar a enfrentar desde multas hasta privación de la libertad.



Restricción vehicular y mal uso de salvoconductos

Durante la emergencia sanitaria hasta hoy jueves 30 de abril del 2020, 8 230 conductores han sido citados por incumplir la normativa que permite circular únicamente un día a la semana de acuerdo al número de placa o dar mal uso al salvoconducto. Solo hoy, 387 personas fueron citadas por esta causa. La sanción para quienes incumplan la restricción vehicular conlleva la reducción de seis puntos en la licencia, una multa correspondiente al 30% de un salario básico y la retención del vehículo.





Vehículos retirados de las vías

La Agencia Metropolitana de Tránsito ha realizado 3408 operativos viales durante la emergencia sanitaria y como resultado 1541 vehículos han sido retenidos.





Uso de taximetro

El servicio de taxis en Quito, que también se rige de acuerdo a la restricción de movilidad, está siendo regulado. Al ser el único medio de transporte al que pueden acceder los ciudadanos permanentemente se verifica que no existan irregularidades de acuerdo a los taxímetros y a los costos de las carreras. De momento 76 han sido sancionados por mal uso, la multa corresponde al 15% de un salario básico y la reducción de 4,5 puntos en la licencia.



Uso de mascarillas



1 034 multas se han expedido por no utilizar este implemento en el espacio público de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana A30. A partir del 7 de abril del 2020 el uso de mascarillas es obligatorio en el espacio público al igual que el distanciamiento de dos metros y portar un documento identificatorio. La multa corresponde a 100 USD y en reincidentes aumenta a 200.





Especulación de precios

13 personas han sido detenidos por especulación de precios en tiendas, micromercados y farmacias. La sanción por este acto puede variar entre 15 a 30 de días de privación de la libertad. La Intendencia de Policía de Pichincha cuenta con una lista de preciso donde se especifica el precio de los insumos.



La Institución ha realizado 7 250 operativos entre los cuales se han realizado controles de precios, toque de queda, norma sanitaria, orden público y controles de productos sin registro sanitario. El 29 de abril del 2030, 3 personas fueron detenidas en el sector de Rumiñahui y Eloy Alfaro por comerciar productos sin registro sanitario, en el operativo se decomisó gel, alcohol industrial y licor artesanal. Este 30 de abril, 2 establecimientos en Comité del Pueblo fueron amonestados por incumplir la norma sanitaria.





Actividades Comerciales no autorizadas

En el marco de la emergencia sanitaria, los establecimientos que pueden continuar con sus funciones son aquellos que expendan productos de primera necesidad. Solo la AMC ha clausurado 406 locales por no acatar esa disposición o por mal uso de la Licencia de Actividades Económicas (LUAE). Los establecimientos sancionados han sido tiendas de accesorios de animales, vulcanizadoras, lavanderías, talleres de autos, papelerías y tiendas de alquiler de disfraces. La multa por estos actos va desde los USD 400 hasta los USD 6 000.



Por su lado, la Intendencia también ha clausurado 22 locales por operar en sus establecimientos sin autorización.



Mal uso del espacio público

Aproximadamente 783 actos de inicio se han expedido por mal uso del espacio público a personas que han abandonado sus hogares para realizar actividades de ocio o comerciar productos en la vía pública. Gracias al sistema de videovigilencia se han podido identificar a 210 personas que han infringido la normativa de espacio público.