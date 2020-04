20 personas sancionadas por no utilizar mascarilla en Quito

LEA TAMBIÉN

En el primer día de operativos de control del uso de mascarillas que se realizaron ayer, las autoridades municipales sancionaron a 20 personas en el Distrito Metropolitano de Quito. Así indicó hoy, jueves 9 de abril del 2020, la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Estefanía Grunauer.

La medida está vigente desde el pasado martes 7 de abril en Quito, tras la publicación de la resolución A-030 de la Alcaldía para regular el uso de este implemento, como medida para contener la propagación del covid-19. Estipula sanciones económicas para quienes no lo usen al caminar: USD 100 la primera vez y USD 200 por reincidir.



Las mascarillas deberán tener una tela antifluidos y antibacterial que cubran la nariz o boca. Además, tendrán que ser de fabricación nacional, para "reactivar en algo estos pequeños talleres textiles", dijo el alcalde Jorge Yunda. Si alguien puede usar las de alto nivel no habría problema "siempre y cuando no haya desabastecimiento para quienes realmente necesitan las de ese tipo, que somos los médicos, las enfermeras, las auxiliares y el personal que está ahí en el hospital".



Grunauer explicó que a quienes no utilizan las mascarillas o no respetan el metro de distancia en la fila con el resto de gente, se les acercará un funcionario de la AMC para sancionarles. Primero se les informará sobre la infracción y recogerá una evidencia fotográfica. Luego se revisará si son reincidentes en una base de datos. Al final se les entregará la noticación y luego la reportarán ante el Municipio para el registro y la orden de pagos.



Hasta las 16:30 de hoy, en el Municipio todavía no se consolidaba el número de sancionados en el Distrito Metropolitano por no utilizar mascarilla. Para Grunauer, lo más importante es que en el transcurso de este día se evidenció que la mayoría de gente la utilizó mientras se movilizaba en la vía pública.



Entrega gratuita de mascarillas en Rumiñahui

En el parque de Sangolquí el Municipio de Rumiñahui regaló mascarillas. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El Municipio de Rumiñahui implementó un programa especial para la entrega gratuita de mascarillas en los sectores más vulnerables. El objetivo es precautelar la salud de la ciudadanía.



El alcalde Wifrido Carrera indicó que la medida tiene como fin que la gente haga conciencia y las utilice de forma permanente. “No queremos que la medida sea cohercitiva o sancionadora”.



Durante la mañana de hoy no hubo sancionados por no portar las mascarillas en Rumiñahui. Al contrario, funcionarios comenzaron a repartir 4 000 implementos de protección facial y guantes en diferentes sectores del cantón, principalmente entre la gente de sectores vulnerables. “En Sangolquí, el 99% está protegida”, precisó Carrera.



En el cantón Rumiñahui también se aplicarán sanciones económicas. La primera ocasión que alguien incumpla esta medida se aplicará una multa de USD 200 (50% de una Remuneración Básica Unificada). En caso de reincidencia se pagará USD 300 (75% de RBU); y en una tercera ocasión USD 400 (1 RBU).