30 450 personas perdieron su empleo adecuado entre septiembre y diciembre de 2020

Un total de 401 305 ecuatorianos estuvieron desempleados en diciembre de 2020, lo que representó el 5% de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con el último informe presentado este martes 2 de marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Al comparar esa cifra con diciembre de 2019 se registra un aumento de 90 171 desempleados, pero si se analiza frente a septiembre de 2020 hay una reducción de 121 315.



En este informe del INEC, también, se identifica que hubo una reducción en el empleo adecuado, que pasó de 2 526 169 personas a 2 495 719 entre septiembre y diciembre del 2020. Lo mismo ocurrió con el subempleo.



Por el contrario, el mayor incremento se dio en las categorías de empleo no remunerado y en empleo no pleno. La primera categoría está definida para las personas con empleo que, durante la semana de referencia, no perciben ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y ayudantes no remunerados de asalariados/jornaleros.

En el caso del empleo no pleno están las personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.