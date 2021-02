Decenas de personas no usan mascarilla mientras se ejercitan en parque de Quito

La falta de respeto a las medidas de bioseguridad se vive a diario en Quito en medio de la emergencia sanitaria causada por el covid-19. La mañana de hoy, martes 2 de febrero del 2021, decenas de personas salieron al parque ecológico Santa Ana, ubicado en la Villa Flora, en el sur del Distrito Metropolitano, para practicar toda clase de deportes y la mayoría no utilizaba mascarilla.

En la cancha de baloncesto más de 15 personas realizaron bailoterapia sin protección, incluido el instructor. Igual ocurrió en la de fútbol donde estaban 12 jóvenes.



A la altura del lado suroriental, 20 ciudadanos practicaban bailoterapia y no usaban tapabocas. Hombres y mujeres paseaban a sus mascotas y se colocaban la mascarilla por debajo de la quijada.



Un grupo de siete adolescentes entrenaba fútbol y nadie se cubrió la nariz y la boca. Un vendedor de bizcochos, ubicado junto a la pista atlética, tampoco tenía tapaboca.



Margarita Tamayo, dirigente del barrio Santa Ana, indica que a diario se presenta el mismo problema con quienes salen al parque y no se cuidan. Con preocupación, recuerda que allí se han reportado alrededor de 100 casos de coronavirus y la mayoría de personas no hace conciencia.

“Lastimosamente no hay respeto, ni responsabilidad. Se les reclama y se enojan (...) Salen en el día y en la noche a jugar fútbol. Las autoridades nunca han hecho controles”, señala Tamayo.



Según datos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), hasta el lunes 1 de febrero del 2021 se sancionó a 11 835 personas por no utilizar mascarillas en Quito desde que comenzó la emergencia sanitaria del coronavirus (marzo 2020). La multa a los infractores será del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente.



Marco Olmedo, presidente del barrio Santa Ana, pide al Municipio que se realicen operativos en la mañana para controlar el uso de mascarillas y aglomeraciones en el parque.



La Ordenanza Metropolitana 010 exige el uso de mascarilla para toda persona que realice actividad al aire libre. El ciudadano debe proteger su nariz y boca de la exposición al ambiente de forma permanente. De esa manera, se reduce el riesgo de contagio de covid-19.

La disposición no solo se aplica para quien transite a pie en la capital, sino para los conductores y pasajeros que circulen en vehículos o motocicletas.