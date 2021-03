¿Las personas que ya se infectaron de covid-19 pueden vacunarse?

Los ciudadanos que ya se contagiaron de covid-19 no están en el listado de 'vacunables', según los criterios de exclusión difundidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP). A ellos se suman las mujeres embarazadas o en período de lactancia, con discapacidad que conlleve a inmunosupresión y quienes no deseen la dosis.

EL COMERCIO conversó este miércoles 3 de marzo del 2021 con dos especialistas que explicaron las razones por las cuales las personas que tuvieron el virus no están dentro del grupo.



La neumóloga Belén Noboa, del Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS), detalló que quien se contagió pudo desarrollar algo de protección ante el virus. Esto, por la inmunidad celular y humoral, es decir, dos tipos de defensas de memoria que se activan ante infecciones pasadas.



“Sin embargo no está claro cuánto tiempo dura, si cubre a todas las cepas o qué tipo de contagios se podrían esperar en esas personas. Aún está en estudio”.



El internista Carlos Nieto, del Hospital Metropolitano, coincide con su colega en que quienes se recuperaron tienen un cierto número de anticuerpos que los protegerían ante un nuevo contagio. Sin embargo, hay ciudadanos con una cantidad muy baja debido al paso del tiempo o simplemente porque no los desarrollan.



Por ello recomienda hacerse una prueba de anticuerpos para medir la cantidad de defensas tras superar la enfermedad, en especial, las personas que se infectaron los primeros meses de la pandemia: entre marzo y abril del 2020 (un año atrás).



Otro de los motivos -considera Nieto- es que a países como Ecuador han llegado pocas dosis, por lo que las autoridades han dado prioridad a los grupos vulnerables o de mayor exposición, como trabajadores de salud, adultos mayores y cuidadores de los centros geriátricos.



Los ciudadanos de 65 años en adelante, por ejemplo, tienen más riesgo de agravarse o fallecer producto del virus, según la Organización Mundial de la Salud.



Este miércoles 3 de marzo se esperaba la llegada del cuarto cargamento de dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech, la única proveedora que ha entregado fórmulas, hasta ahora.



Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) arribarían 31 590 dosis, con lo cual se dará inicio la fase uno del Plan Vacunarse. En esta se inoculará al personal sanitario en general, policías, docentes, adultos mayores, funcionarios de sectores estratégicos, recolectores de basura y demás.



El presidente Lenín Moreno, en su enlace radial, se refirió al tema de la vacunación y a la posición del Gobierno sobre los pedidos de jueces de que entreguen el listado de quienes han sido inmunizados en Ecuador.



La Defensoría del Pueblo y la agrupación Acción Jurídica Popular interpusieron acciones de acceso a la información a los contratos realizados entre la Cartera del ramo y los proveedores, la lista de inmunizados y el plan nacional. Sus solicitudes fueron aceptadas.



Roberto Veloz, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, confirmó a este Diario que ya les llegó la notificación escrita con la decisión de la jueza, por lo cual deberán esperar 10 días (hasta el 13 de marzo aproximadamente) para la entrega de la documentación.



La segunda organización todavía espera la notificación por escrito.