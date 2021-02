Desde que se inició el proceso electoral en el país este domingo 7 de febrero del 2021, en los recintos se han registrado largas filas de personas que buscan sufragar.

Un ejemplo de ello fue en las afueras del recinto del Colegio Sebastián de Benalcázar, ubicado en las avenidas 6 de Diciembre y Portugal, en el hipercentro de Quito, en donde se formó una fila de seis cuadras. Esto causó molestias en los sufragantes.



El ciudadano Luis Realpe mencionó: “hacemos una cola larguísima. En el interior hay mesas vacías y afuera cientos de personas esperan para ingresar”.



En el sur de Quito también hubo largas filas de votantes en recintos como la Unidad Educativa Quitumbe, el Colegio Paulo VI y Nuestra Señora de Fátima.



En redes sociales, usuarios manifestaron su preocupación ante este hecho porque temen que estas filas causen demoras en el proceso haciendo que no todos los ecuatorianos alcancen a votar. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el sufragio se lo puede realizar hasta las 17:00.



¿Pero qué pasa si una persona está en la fila a las 17:00 y no puede votar? Según el CNE, si la persona no alcanzó a sufragar en el horario establecido, se le dará el certificado de presentación pero esto no le exime de la sanción establecida en el Código de la Democracia, que es una multa de USD 40, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU) de USD 400.



La sanción se impondrá porque la persona no podrá ejercer su derecho al voto, que es obligatorio en el país, pese a haberse presentado.

Según el CNE, hasta las 11:00 de este 7 de febrero, el 48,93% de las 39 917 juntas receptoras del voto se instaló de 06:30 a 07:00 para iniciar con puntualidad las elecciones. El 43,76% lo hizo de 07:01 a 07:30; el 6,40% de 07:31 a 8:00 y de 08:01 en adelante el 0,91%.