2 400 personas estafadas se unen en Facebook y denuncian sus casos

2 400 personas se unieron a través de Facebook con un propósito: denunciar estafas de las que han sido víctimas y alertar a otros para que no caigan.

A través del grupo, denominado Estafadores Ecuador, creado en esta red social, las víctimas cuentan sus historias sobre pagos que hicieron por mercadería que nunca les llegó.



Como norma general, para que los casos se expuestos, los afectados deben tener sustentos y documentos.



La gente presenta fotografías, capturas de pantalla de conversaciones y fotos de sus denuncias presentadas en la Fiscalía.



Para la Policía Judicial, este grupo es una fuente de información.



“Revisamos los datos y si hay alertas abrimos expedientes y nos contactamos con las víctimas”, indica un agente de la Policía Judicial de Pichincha.



En uno de los casos, publicado el pasado 11 de septiembre, se narra cómo una persona cobró a un comerciante USD 1 190 por gestionar una importación de productos al país.



Sin embargo, luego de que la víctima hiciera la transferencia bancaria, el supuesto exportador no volvió a aparecer.



“Esta persona muy amablemente se gana la confianza diciendo que se dedica a exportar e importar todo tipo de productos al Ecuador; (me dijo) que máximo en ocho días llegaría a la puerta de mi almacén y hasta hora nada”, dice una persona afectada.



Cuenta que después de insistir en la devolución de su dinero, el falso comerciante le bloqueó las llamadas y el WhatsApp.



En su publicación adjunta la foto de la denuncia que presentó en la Fiscalía.



Otra persona escribió su historia el pasado domingo.



Asegura que intentó comprar un electrodoméstico a través de una plataforma de comercio en Internet.



Sin embargo, luego de entregar el dinero y no recibir nada a cambio, descubrió que tal negocio no existía y que el perfil de la vendedora era falso.



“Hola amigos. Les quiero compartir que una persona se dedica a estafar haciéndose pasar por una vendedora de buena reputación. Dice que tiene un local en Huaquillas. Pero todo son falacias. Te hace creer que tiene un local y te da un número de cédula falso”, narra.



Agrega que la supuesta vendedora usa un número de cuenta bancaria que pertenece a una persona que reside en el cantón Francisco de Orellana, en Orellana.



“Les invito, amigos, a reportar y denunciar si encuentran una publicación de esta mujer. He investigado a cuantas personas nos ha estafado y somos muchos y son valores altos. La verdad no es justo que personas así se lucren del esfuerzo que cada uno hace para poder comprarse un electrodoméstico”, finaliza.



El objetivo de este grupo en Facebook es lograr que la gente se informe sobre estas modalidades de estafa, conozca qué personas cometen estos ilícitos y se unan si son víctimas.



Por ejemplo, en el caso del falso negocio de electrodomésticos, otro miembro de la comunidad respondió: “Ese local no existe acá, en Huaquillas”.



Otra mujer comenta: “Es cierto, es estafadora. Mi hijo cayó en esa página con el supuesto local. Le enviaron esas mismas fotos (del local) y el número de cuenta de esa persona (en Orellana)”.



Otra víctima cuenta que pagó USD 500 por repuestos de un vehículo que nunca llegaron. “Quiero denunciar a este señor…. quien con engaños de que nos iba a enviar unos repuestos automotrices desde la ciudad de Huaquillas hizo que le depositemos una cantidad significativa, la cual nos costó mucho conseguirla”.

Finalmente indica que ya presentó la denuncia en la Fiscalía.