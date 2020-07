Personas con discapacidad anuncian plantones por carnés irregulares

LEA TAMBIÉN

Agilizar las investigaciones y dar nombres. En eso coinciden algunas de las organizaciones que agrupan a personas con algún tipo de discapacidad en Ecuador, a propósito de la supuesta emisión irregular de carnés.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, anunció este 13 de julio del 2020 que las indagaciones continúan, tanto en Fiscalía como dentro de su Cartera de Estado, en donde se abrieron siete sumarios administrativos contra funcionarios que presumiblemente habrían participado en la entrega de documentos de forma ilícita.



Este escenario se vive luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara el pasado 1 de julio del 2020 que se suspendían, entre otras medidas, el proceso de exoneración de aranceles para las personas que disponen del carné.



La Agrupación de Pacientes en Riesgo y Familias Vulnerables del Ecuador calificó a los anuncios como una afectación inconstitucional y un acto de injusticia.

“Rechazamos la supresión, aunque fuese temporal, de los derechos humanos garantizados en la Constitución, la Ley y el carnet, porque no es posible que, por 2 281 corruptos desvergonzados, se supriman y anulen los derechos humanos a casi medio millón de familias de 485 325 personas con discapacidad”, refirió la organización en un documento.



Betsabé Pilaloa, presidenta de la Asociación de Hemipléjicos, Cuadripléjicos y Parapléjicos del Guayas, Asopléjica, no está convencida. “Han pasado 12 días y no conocemos ni un nombre, sin embargo nos han estigmatizado a todos”, se quejó.

Pilaloa anunció que este miércoles 15 de julio, a las 08:00, harán un plantón en los bajos de la Fiscalía del Guayas para pedir celeridad en las investigaciones, pues también un grupo de personas con discapacidad de esa provincia presentó una denuncia contra la emisión irregular de carnés.



José Quintero, miembro de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, teme que las medidas anunciadas por el gobierno estigmaticen aún más a la población, pues han sido tomados como burla y han sido objeto de agresiones verbales. “Ya deben darnos respuestas”.



Él anunció que la Federación analiza la creación de veedurías para la vigilancia permanente y el acompañamiento en la emisión de los carnés a futuro.



Zevallos refirió ayer que no se busca alterar los derechos de esta población. En referencia a los actos de corrupción, dijo que han presentado denuncia en la Fiscalía y que a siete funcionarios se les ha iniciado sumarios administrativos.

Los sumarios están abiertos desde el pasado 23 de junio y están en una etapa de investigación, explicó.



El ministro agregó que en total hay 385 000 carnés en Ecuador, que se han emitido desde el 2013. “Esto es una combinación de carnés que tienen toda la legalidad del caso y otros que en realidad son irregulares y los estamos evaluando”.



Para ello, detalló que se han armado tres grupos evaluadores. Los primeros ya trabajan en la revisión de 3 000 emitidos durante la pandemia, de los cuales 2 281 ya se identificó como ilícitos; la segunda, analiza los carnets que estaban siendo propuestos por personas con discapacidad y que “no tienen por qué tardarse”.



La tercera, está evaluando todos los documentos entregados desde el pasado 29 de febrero, día en el que se confirmó el primer caso confirmado de coronavirus.