4 personas detenidas por la supuesta participación en el asesinato de un empresario y su ayudante, en Ambato

Cuatro personas son investigadas por el asesinato del propietario de un patio de carros y su ayudante. El hecho ocurrió en las calles Quis Quis y Atahualpa, en el sur de Ambato, el martes 20 de noviembre del 2018.

Los implicados son tres extranjeros y Santiago C., hijo del empresario, quien supuestamente habría pagado para que cometieran el crimen. Ellos permanecen aprehendidos en las cárceles de Riobamba y Latacunga.



Los peritos de la Dinased, Criminalística y Fiscalía confirmaron que los cuerpos de los asesinados tenían varios hematomas en diferentes partes y un cable en el cuello. Mientras las investigaciones continúan, familiares y amigos de Santiago con carteles y gritos de consigna realizaron este lunes 26 de noviembre del 2018, un plantón en las afueras de la Fiscalía de Tungurahua. Ellos exigían que sea puesto en libertad porque es inocente.



“Vamos a presentar todas las pruebas de que no tuvo que ver nada en el asesinato y que está mintiendo. La Justicia está cometiendo una injusticia, creemos en él y no hay pruebas contra mi hijo y vamos a comprobarlo”, dijo Gloria Proaño, madre del chico de 29 años.



Menciona que Santiago es el tercer hijo de la familia y quien acompañaba a su padre en el negocio. Asegura que dos de los tres implicados arrendaban en la casa donde funcionaba el patio de compra y venta de autos. El tercer implicado era enamorado de de una de los inquilinos.



Afirmó que en el Centro de Rehabilitación de Latacunga su hijo corre el riesgo de ser asesinado. “Por la información en los medios los otros detenidos piensan que el está implicado en la muerte de su padre pero eso es falso. “La vida de Santiago está corriendo peligro porque tiene amenazas, por eso pedimos que le cambien de lugar”.



En la protesta también estuvo presente René Villarroel, esposa de Santiago. Contó con lágrimas que está casada 10 años y tiene un hijo de 8, y que injustamente le están implicando en el asesinato de su suegro. “Es algo absurdo, le conozco bien es una persona buena y era el más apegado a su padre. Él está en investigaciones y le enviaron a una cárcel de máxima seguridad. Está afectado psicológicamente por las amenazas de muerte y eso afecta a toda la familia”.

Romel Navarrete, jefe de la Subzona de Policía de Tungurahua, manifestó que con la inmediatez en que actuó la Policía para esclarecer el caso del doble asesinato, que incluso a escala nacional recibieron una felicitación de alto mando. “El Fiscal tiene los suficientes elementos para acusar y eso fue acogido por el Juez. Son 30 días que durará la instrucción fiscal y se conocerá los resultados. Nosotros partimos de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Toda indagación es profesional”.