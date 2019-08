Un grupo de personas denuncia una supuesta estafa en un patio de vehículos de Quito

LEA TAMBIÉN

La mañana de hoy, jueves 1 de agosto del 2019, un grupo de 40 personas realizó un plantón en las afueras de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y calle Juan León Mera, en el centro - norte de Quito. La gente protestó en contra de los propietarios de un patio dedicado a la comercialización de vehículos que supuestamente los estafó.

Los perjudicados piden a las autoridades que agilicen las investigaciones de sus casos. Desde las 09:00 se reunieron allí con pancartas. Los mensajes decían: “Estafadores”, “Exigimos justicia, no revictimización, Fiscalía la justicia en sus manos”, “Devuelve mi dinero”. Tocaban los tambores y exigían respuestas a la Fiscalía tras presentar sus denuncias.



Edison Collaguazo dijo que fue perjudicado por los dueños del patio de carros en USD 20 000 por la compra de una camioneta. “Me ofrecieron legalizar los papeles (…). Pagué esa cantidad en febrero, me dijeron que en tres días me entregaban los documentos notarizados. Estamos en agosto y me siguen dando largas y mentiras. Los dueños anteriores del carro me lo quitaron con policías en la calle porque la matrícula estaba a su nombre. El propietario del patio nunca les pagó”.

Collaguazo manifestó que son más de 50 perjudicados y piden que se haga justicia, que se investigue y detenga al propietario del patio de carros. “Queremos que en la Fiscalía nos escuchen. No tramitan mi denuncia”, acotó.



La mayoría de manifestantes se quejó de que adquirieron carros, y no les entregaron la documentación. “Dejé mi auto como parte de pago y recibí un Hyundai Tucson cuyos papeles no han sido legalizados”, dijo Miguel Quilumbago.



Aseguró que el dueño del patio Facilito, de nombre Andrés Flores, no aparece y no contesta las llamadas.