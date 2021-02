Más de 3 500 personas agendaron cita para la revisión técnica vehicular que comenzó este 1 de febrero

Desde las 07:30 de este lunes 1 de febrero del 2021, el proceso de revisión técnica vehicular (RTV) arrancó en Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), más de 3 500 usuarios agendaron una cita para acudir a los seis centros dedicados a esa actividad que funcionan en la capital.

Al de San Isidro El Inca, en el norte de Quito, los conductores llegaron temprano, antes de las 07:00. “La placa de mi auto termina en 1 y quiero hacer este trámite lo más pronto posible”, manifestó Danny Pozo.



Al interior de los centros, los conductores tienen dos opciones para que sus vehículos sean inspeccionados. Una es entregar la llave a un técnico y que este se encargue de seguir los protocolos. Otra es que el dueño del carro firme un descargo de responsabilidad para conducir su vehículo durante el proceso.



Macario Rosanía llegó con su moto desde el sector de Monteserrín. “Yo mismo manejé mi vehículo y firmé ese documento. Al fin lo podré circular tranquilamente con los documentos en regla ya que ahora las autoridades hacen bastantes controles”.

Este lunes 1 de febrero del 2021 arrancó en Quito la Revisión Técnica Vehicular. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

Geovanny Pineda también manejó su camioneta mientras los técnicos la revisaron. “Mi carro es nuevo y estoy seguro que no tendré problemas en la revisión. Solo esperé 20 minutos en la fila”.



Sebastián Lasso, director de Registro y Administración Vehicular de la AMT, dijo que la salud de los usuarios es el primer objetivo de la entidad. Por eso, en los seis centros de revisión ubicados en Guamaní, Los Chillos, El Inca, La Florida, Guajaló y Carapungo solamente se permite el 50% del aforo.



También se desinfecta a los vehículos a la entrada y salida de los centros. Se proporciona gel o alcohol a las personas. Al momento de llegar con sus carros, los conductores no presentan el papel con el número de cita, sino la cédula de ciudadanía.



Quienes pagaron cuando comenzó la emergencia sanitaria no cancelarán el valor de la RTV del 2021. Una vez que se sigan todos los trámites, el permiso de circulación será entregado en un período entre 48 y 72 horas.



Este trámite estuvo suspendido por la emergencia sanitaria por covid-19. Se trata de un requisito para que los usuarios cumplan con la matriculación en línea. Para acceder a la RTV, la gente debe seguir estos pasos:



1. Consultar los valores pendientes y generar una orden de pago en www.amt.gob.ec



2. Cancelar los montos adeudados en cualquier institución financiera.



3. Generar una cita previa en www.amt.gob.ec en el horario y centro que desee el usuario, así como en el día en que el vehículo pueda circular, según el último dígito de su placa.



4. Acudir al centro de revisión vehicular con 15 minutos de anticipación a la hora de la cita.



5. Indicar el comprobante de pago de manera electrónica (opcional) y portar la matrícula del vehículo.

Los establecimientos habilitados atienden al público de lunes a viernes, de 07:30 a 16:30 y los sábados de 07:30 a 11:30. Los usuarios podrán agendar su ‘cita previa’ en el centro que les sea más cercano: Los Chillos, Carapungo, San Isidro, Florida, Guajaló y Guamaní.