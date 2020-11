Poca afluencia de personas en cangrejales y restaurantes de la ciudadela Sauces, en Guayaquil

La falta de clientes sorprendió a los más de 30 cangrejales y restaurantes que existen en la ciudadela Sauces, en el norte de Guayaquil. La noche de este sábado 7 de noviembre de 2020, los dueños, meseros y cocineros esperaban en los exteriores de los locales para captar a los pocos comensales que llegaban.

La desesperación por obtener clientes generó que el personal de estos locales rodeen a los vehículos que circulaban por la avenida Isidro Ayora Cueva, una de las principales de esta ciudadela. Ellos mostraban los menús de cada uno de sus establecimientos a quienes pasaban cerca.



“No hay gente. Esto está muerto. No es normal que a esta hora (19:00) los locales estén vacíos”, repetían los comerciantes mientras mostraban las mesas vacías de sus locales.

Las mesas de los negocios están separadas y el aforo es reducido. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Según ellos, la reducción de la clientela se da luego de que se difundiera que Sauces es una de las zonas con más casos de coronavirus de la ciudad. La difusión de un mensaje falso por redes sociales sobre un posible cerco de ese barrio también les afectó.



“Nos hicieron mucho daño diciendo que aquí hay contagios. Todos aquí hemos adoptado medidas de bioseguridad. Las mesas están separadas y el aforo también es reducido”, cuenta un empleado del tradicional cangrejal Marthita.



Los cuidadores de carros también dieron cuenta de la falta de visitantes. “Esto es repleto los sábados. Uno no sabe dónde poner a tantos carros, pero hoy la gente no ha llegado. La semana pasada todos los restaurantes estaban llenos”, cuenta mientras camina por la popular avenida.



A pocos metros de los locales está una Unidad Móvil de la Policía Nacional. Los agentes vigilan que no existan aglomeraciones ni que vendan alcohol en los locales. Esto último en relación con las nuevas medidas que impuso el COE cantonal el 4 de noviembre. Entre algunas decisiones se prohibió el expendio de licor durante los jueves, viernes, sábado y domingo.

Más de 30 cangrejales y restaurantes se ubican en la ciudadela Sauces, en el norte de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

De allí que el fin de semana pasado realizaron operativos con personal del Municipio y de la Intendencia. Pero este sábado 7 de noviembre por la poca afluencia esta acción no fue necesaria. “En verdad que este sábado está apagado. No hemos registrado anomalías o un intenso movimiento de personas”, señaló uno de los agentes destinados a la ciudadela.



Los comerciantes esperan que la situación mejore, pues dicen que más de 300 personas laboran en este sector. Desde marzo, que inició la emergencia sanitaria, la mayoría de los locales ha cerrado sus puertas por más de cinco meses.



Hace un mes empezaron a recuperar sus finanzas. Por eso, el temor a nuevos cierres, por falta de clientes, dicen que les asusta más que el propio virus.