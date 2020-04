Personal de salud, militares y policías están entre la población de 20 a 49 años, con mayor número de contagios

LEA TAMBIÉN

La población que se encuentra activa durante la emergencia sanitaria es parte de los 1 905 casos positivos a covid-19, correspondientes a personas de entre 20 y 49 años. Así lo informó el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, este jueves 2 de abril del 2020 en cadena nacional.

En total hay 3 163 casos confirmados del coronavirus en Ecuador, y la mayoría son casos de personas adultas jóvenes, entre ellas el personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional –dijo Carrasco– que se encuentran activas para que los servicios en el país no se detengan.



Por el nivel de exposición de estos trabajadores –explicó el Viceministro– los casos en este grupo etáreo han aumentado. Pero también recordó que la experiencia internacional permite saber que son los que mejor responden a la enfermedad y los que más rápido se recuperan.



“Esperamos que en 15 días estén recuperados e inmunes a la enfermedad y que vuelvan a contribuir en territorio para contener la enfermedad”.



El Viceministro de Salud recordó que la consigna sigue siendo proteger a los adultos mayores, manteniéndolos en sus casas, ya que son más vulnerables cuando se presenta la enfermedad, al igual que las personas inmunodeprimidas.



Carrasco también señaló que se trabaja en repotenciar las unidades médicas de primer nivel para que atiendan casos primarios y no se saturen las emergencias de los hospitales de segundo y tercer nivel, que es a donde acuden los ciudadanos en busca de atención frente a síntomas respiratorios.



El Ministerio de Finanzas –dijo el funcionario– aprobó las partidas para la contratación de 700 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares y tecnólogos para que participen de la emergencia con su contingente.



"Todavía nos falta desarrollar capacidad para tener más pruebas. El lunes 6 de abril ya estará instalada la nueva máquina, de tecnología de punta, que permitirá procesar 1 400 pruebas diarias en un tiempo más corto. Actualmente la capacidad de respuesta en los laboratorios es de 400 diarios en Quito, Guayaquil y Cuenca, pero la cantidad de ciudadanos que requiere es mayor. Un cambio se hará cuando lleguen las pruebas rápidas. Mucha gente se preguntan dónde están, pero queremos darle seguridad y garantía a los ciudadanos de que sean efectivas, para que cuando lleguen no nos pase lo que a otros países, eran pruebas sin un diagnóstico de certeza. Va a ser muchp más fácil acceder a unas pruebas con alto porcentaje de especificidad, con números más reales que no los tenemos porque no tenemos pruebas para todos, las rápidas permitirán hacer pruebas masivamente de tamizaje y con eso mejorar el aislamiento y disminuir la curva que en estos días esperamos pueda llegar a una meseta".



Otra vez esta autoridad no precisó cuántas pruebas tiene en este momento el país y cuándo llegarán las ofrecidas (200 000).



El laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública (Inspi), de Guayaquil –dijo Carrasco– tiene capacidad para realizar 400 pruebas diarias, “pero la cantidad de gente que las requiere es mucha más”.