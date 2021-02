Personal logístico vigila el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la jornada electoral

Unos usaron una sola mascarilla, otros se pusieron dos. Algunos añadieron visores de protección facial y otros incluso vistieron ‘trajes de astronauta’. Así acudieron los electores a sufragar la mañana de este domingo 7 de febrero del 2021 al Colegio Militar Eloy Alfaro, uno de los 4 276 recintos electorales habilitados para las elecciones 2021.

Personal logístico con identificativos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las Fuerzas Armadas guiaron a los ciudadanos hacia sus juntas electorales y vigilaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Cada tanto, este personal pedía a los votantes mantener la distancia mínima de dos metros en las filas que realizaron en el patio de la institución educativa.



En este recinto, en promedio los votantes permanecieron en la fila por unos 15 minutos y luego se dirigían hacia sus respectivas juntas para ejercer su derecho al voto.



Tatiana Sarzosa acudió al colegio militar de Quito para sufragar y asegura que en este recinto, a diferencia de otros en los que votan sus familiares, no existen aglomeraciones ni se debe esperar por mucho tiempo. En un colegio cercano, comentó, pasaban siete personas cada hora, por lo que se formaron largas filas.



Sandra Ortega y Dora Ruiz también acudieron a sufragar en esta establecimiento educativo. Ellas optaron por usar un visor de protección facial, además de su mascarilla para protegerse del covid-19. Ruiz considera que es fundamental que alguien vigile el cumplimiento de las normas para reducir el riesgo. “Está muy bien que controlen y se exija cumplimiento”.



Hasta antes de las 11:00 de este domingo, en el plantel del norte de la capital no se registraron percances ni incumplimiento de las normas de bioseguridad. Así lo indicó Ángel Carrera, coordinador del recinto electoral. “Estamos siendo claros en las medidas. Quien no cuente con mascarilla no podrá sufragar”.



Entre las disposiciones para votar este domingo están el uso obligatorio de mascarilla, mantener la distancia mínima de dos metros y llevar esfero propio para evitar el uso de uno que han topado otras personas y reducir el riesgo en ese contacto.



Si los ciudadanos cuentan con una mascarilla N95 o KN95 esta tendría que colocarse primero y encima la quirúrgica, que es desechable, o la de tela, que es lavable, señala el epidemiólogo Daniel Simancas. “Si se cuenta con una de tela y una quirúrgica, primero va la quirúrgica y luego la de tela”.



Para mostrar el rostro en la mesa, Simancas recuerda que al retirarse la mascarilla es importante proteger la zona interna de la misma y que el tiempo de exposición sea mínimo, ya que esa zona tiene contacto con la nariz y la boca, principales vías de entrada del virus.



El especialista también recuerda la importancia de desinfectar las manos antes y después de manipular la mascarilla.



No se necesita, dice la neumóloga Carina Coronel, colocarse trajes, guantes o visores. “Mientras más cosas se colocan hay más riesgo al momento de sacárselas”.



Con respecto a la doble mascarilla, la médica señala que la utilidad principal de la segunda mascarilla es conservar o alargar el tiempo de uso de una mascarilla de alta protección, protegiéndola del exterior con una mascarilla desechable. “Ni la mejor mascarilla puede prevenir contra el coronavirus si nosotros, los que la llevamos, cometemos errores al usarla”.



Por eso, enfatiza en la importancia de que ambas mascarillas se usen de forma correcta, cubriendo por completo la nariz y la boca.



“Según estudios las mascarillas quirúrgicas solo protegen 50% del virus. Pero usarla por debajo de otra mascarilla de mayor protección ha demostrado que da una 91% de protección. En los estudios que se ha hecho en Estados Unidos para ver la eficacia de uso de una o dos mascarillas se concluyó que el factor más importante para garantizar la efectividad es el adecuado uso y el nivel de ajuste de esta”.



También, dice, se puede usar la quirúrgica por encima. “Cualquiera de las dos opciones es buena siempre y cuando se sepa usar las mascarillas, porque si nos colocamos dos y una está mal puesta es preferible usar una sola y buena”.



13 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar en los comicios en los que se elegirán Presidente, Vicepresidente, Asambleístas y Parlamentarios Andinos.



Para este proceso, en Ecuador el número de recintos electorales pasó de 3 665 a 4 276. Es decir, 611 más, en relación con los que se tuvo en las seccionales del 2019.