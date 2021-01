Personajes sin derechos políticos aparecen en ‘spots’

La aparición de personas con sentencia ejecutoriada y sin derechos políticos, en ‘spots’ de la campaña, abrió otro debate en Ecuador.

Ayer, 12 de enero del 2021, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, solicitó al departamento jurídico del organismo que analizara las “limitaciones que tiene un ciudadano privado de derechos políticos” para aparecer en los videos promocionales de la jornada proselitista.



La acción surgió tras los cuestionamientos en redes sociales, por la aparición del expresidente Rafael Correa en un video de campaña para los asambleístas de Pichincha de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), que contó con el aval del CNE.



Correa, quien reside en Bélgica, fue sentenciado a ocho años de prisión por el caso sobornos y su imagen es la punta de lanza de la campaña electoral del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall.



Atamaint dijo que, en el caso de legisladores, la autorización de la publicidad se emite en cada una de las 24 delegaciones provinciales. Añadió que el aval, en este caso, se dio en la Delegación Electoral de Pichincha. Ayer ese organismo no respondió los pedidos de este Diario.



Pero ¿existe una prohibición para personas sentenciadas por la Justicia? El experto político, Daniel González, afirmó que hay un vacío legal porque no hay una normativa en el CNE desde que entró en vigencia el Código de la Democracia, en el 2009, sobre el uso de la imagen de personas con suspensión de derechos políticos.



Explicó que, si bien se establece la suspensión de los derechos políticos por una sentencia, el reglamento de Fondo de Promoción estipula únicamente como prohibición la utilización de imágenes de niñas, niños o adolescentes. “En este momento, al generarse este vacío, el Consejo sí podría aprobar dentro de la facultad que ellos tienen ese reglamento”.



El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, dijo que el COIP solo indica la imposibilidad de elegir y ser elegido para un sentenciado.



“No impide que pueda expresarse. En efecto, Correa no puede ser candidato, no puede ser electo y tampoco puede votar, esas dos cosas tienen prohibido”.



Esteban Ron, catedrático de la Universidad Internacional, añadió que el Código de la Democracia no prohíbe “bajo ninguna circunstancia” la publicidad de personas o imágenes siempre que la interpuesta persona o, en su defecto, los dueños de las imágenes interpongan los respectivos reclamos.



Recordó que un caso similar ocurrió en la campaña del 2014, cuando Correa, como presidente de la República, reclamó al CNE por el uso de su imagen en un ‘spot’ que usó el equipo de campaña de Jaime Nebot. El organismo electoral ordenó su retiro.



De su parte, Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, aseguró que el exmandatario sí estaría impedido de aparecer en propaganda, ya que el reglamento de Fondo de Promoción no está por encima de la pérdida de derechos políticos que establece el orden constitucional. Criticó que, incluso, participe en la campaña con fondos públicos.



“Sea quien sea, no puede realizar ninguna actividad vinculada con los derechos políticos”. Esto es, detalló, participar en los asuntos de interés público, ser consultados o conformar partidos y movimientos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten.



La politóloga Irene Vélez sostuvo que hay un mensaje claro: “Hay una metáfora ahí de un simbolismo de lo que fuera cuando regrese, que es estar por encima de, que no tiene restricciones, que lo han tratado de callar pero que no pueden, que es más vivo, es una especie de afrenta, que está por encima de la Ley”.



Vélez atribuyó eso a dos escenarios: la poca institucionalización y la incapacidad del CNE de mantenerse coherente con sus decisiones.



El CNE había aprobado USD 421 645 en Fondo de Promoción para el binomio presidencial correísta.



Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, defendió a su agrupación. Dijo que no infringieron ninguna Ley al incluir a Correa porque no hay una prohibición para ello. “No tiene nada que ver la sentencia porque el aparecer en un ‘spot’ no tiene nada que ver si tiene derecho o no, la Ley solo prohíbe el elegir o ser elegido. La normativa sí dice que en el ‘spot’ debe aparecer el candidato y eso hacemos”.