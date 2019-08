Una persona más fue vinculada al caso Ola Bini

LEA TAMBIÉN

La tarde de este 1 de agosto de 2019, Carlos Soria, el abogado de Ola Bini, experto informático que fue acusado de hackear cuentas del Gobierno, acudió al Complejo Judicial en el norte de Quito y se refirió al asalto a las oficinas del Centro de Autonomía Digital (CAD) ocurrido la noche del 31 de Julio.

El CAD es un centro informático que se dedica a programar software para entregarlo de forma gratuita. Este centro rechaza toda forma de violencia que son objeto.



"Son intentos de intimidación. No lo podemos poner de otra manera. Lo único que queremos es que nos dejen litigar con en paz y ejercer nuestro derecho a la defensa. No nos amedrentaran: ni el Gobierno del Ecuador, ni estas prácticas engañosas", dijo Soria.



Equipos informáticos fueron sustraídos del CAD, ubicado en las avenidas 12 de octubre y Orellana la noche del 31 de octubre de 2019.



Esta tarde, la jueza Irene Pérez aceptó el pedido de vinculación de Marco Arguello, un ingeniero en sistemas que tiene una relación "meramente profesional" con Bini, según sostuvo Soria.



Pérez aceptó también el pedido de medidas cautelares y dictó la prohibición de salida del país así como la presentación a un juzgado desde el próximo 8 de agosto.



"No tiene vinculación alguna, porque vendió de forma legal un equipo informático", aseguró el abogado de Arguello, Martín Galarza.